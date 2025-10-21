"Ilyen ártalom nem kell a világba" - mélyen megalázta a nőket a Házasság első látásra sztárja

Kabai András neve lehet, hogy elsőre sokaknak semmit sem mond, ám ha hozzátesszük, hogy ő volt az, aki a Házasság első látásra első évadában már az esküvő napján megalázta Dávid Petrát a külseje miatt, akkor már talán derenghet valami.

Házasság első látásra Andris vicces akart lenni, de nem sokan vevők a humorára (Fotó: Kabai András)

Bizony, az országjáró DJ szerencsét próbált a párkapcsolati reality-ben, ám a házassága inkább hasonlított egy rémálomra, mintsem egy tündérmesébe illő frigyre.

A Házasság első látásra sztárja nyár óta szingli

Mondanunk sem kell, hogy Házasság első látásra Andris házassága válással végződött, és talán ő lepődött meg a legjobban, amikor a reality után megtalálta a boldogságot egy Réka nevű lány személyében. Ám valamiért ez a boldogság sem tartott túl sokáig. Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Kabai Andris párja nélkül utazott Balira, hogy átgondolja, merre kellene továbbhaladnia az életében. A DJ Loving Arms néven is ismert lemezlovas nem csak a zenével kapcsolatban érezte úgy, hogy kiégett, hanem a párkapcsolata is holtpontra jutott, igaz akkor még úgy gondolta, megoldhatók a problémák.

Tévedett.

„Az a helyzet, hogy időközben szingli lettem. Elutaztam Balira, hogy úgymond kiszellőztessem a fejem, majd miután visszajöttem, közösen is átgondoltuk a dolgokat, és úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. Szóval jelenleg élvezem a nyarat, a zenész életet és a szingliséggel járó előnyöket, de komolyan még nem szeretnék ismerkedni”

- árulta el még nyáron a Borsnak Kabai András, hozzátéve, hogy azért nyitott szemmel jár.

Humor vagy megalázás?

Az már persze más kérdés, hogy Andris sajátos stílusa kinek jön be a szebbik nem képviselői közül. A Házasság első látásra egykori szereplője ugyanis meglehetősen sajátos humorral áll a nőkhöz, ami sokak szerint - lássuk be - sokkal inkább megalázó és infantilis, mintsem vicces. Még némi sértettséget is fel lehet benne fedezni, mintha Andris egyszerre haragudna a Földbolygó összes hölgyére. DJ Loving Arms legutóbbi videója kiváltképp kiverte a biztosítékot. Azt óhajtotta ugyanis előadni, hogy ő unalomból flörtölt néhány nővel, ami igencsak komoly lelki folyamatokat indított be náluk, kötődni kezdtek, míg Andris csak szórakozott.