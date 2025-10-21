"Ilyen ártalom nem kell a világba" - mélyen megalázta a nőket a Házasság első látásra sztárja

Kabai András neve lehet, hogy elsőre sokaknak semmit sem mond, ám ha hozzátesszük, hogy ő volt az, aki a Házasság első látásra első évadában már az esküvő napján megalázta Dávid Petrát a külseje miatt, akkor már talán derenghet valami.
Bizony, az országjáró DJ szerencsét próbált a párkapcsolati reality-ben, ám a házassága inkább hasonlított egy rémálomra, mintsem egy tündérmesébe illő frigyre.
Mondanunk sem kell, hogy Házasság első látásra Andris házassága válással végződött, és talán ő lepődött meg a legjobban, amikor a reality után megtalálta a boldogságot egy Réka nevű lány személyében. Ám valamiért ez a boldogság sem tartott túl sokáig. Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Kabai Andris párja nélkül utazott Balira, hogy átgondolja, merre kellene továbbhaladnia az életében. A DJ Loving Arms néven is ismert lemezlovas nem csak a zenével kapcsolatban érezte úgy, hogy kiégett, hanem a párkapcsolata is holtpontra jutott, igaz akkor még úgy gondolta, megoldhatók a problémák.
Tévedett.
„Az a helyzet, hogy időközben szingli lettem. Elutaztam Balira, hogy úgymond kiszellőztessem a fejem, majd miután visszajöttem, közösen is átgondoltuk a dolgokat, és úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. Szóval jelenleg élvezem a nyarat, a zenész életet és a szingliséggel járó előnyöket, de komolyan még nem szeretnék ismerkedni”
- árulta el még nyáron a Borsnak Kabai András, hozzátéve, hogy azért nyitott szemmel jár.
Az már persze más kérdés, hogy Andris sajátos stílusa kinek jön be a szebbik nem képviselői közül. A Házasság első látásra egykori szereplője ugyanis meglehetősen sajátos humorral áll a nőkhöz, ami sokak szerint - lássuk be - sokkal inkább megalázó és infantilis, mintsem vicces. Még némi sértettséget is fel lehet benne fedezni, mintha Andris egyszerre haragudna a Földbolygó összes hölgyére. DJ Loving Arms legutóbbi videója kiváltképp kiverte a biztosítékot. Azt óhajtotta ugyanis előadni, hogy ő unalomból flörtölt néhány nővel, ami igencsak komoly lelki folyamatokat indított be náluk, kötődni kezdtek, míg Andris csak szórakozott.
„Unatkoztam, flörtöltem. Hárman azt hiszik, hogy kapcsolatban vagyunk. Ketten hozzám akarnak költözni. Egy pedig gyereket akar. Lehet nem kellett volna?”
- menőzik a szingli lemezlovas a fiktív történettel, aminek nyilván semmi köze a valósághoz, ám árulkodó, ha egy férfi arra vágyik, hogy több nőt is hülyítsen.
A kommentelőknek is feltűnt Kabai hozzáállása, nem is igazán kímélték a férfit. Olyan követője is akadt, aki azonnal blokkolta őt.
„Azt már mindenki látta, hogy a szerelemhez és a nőkhöz lúzer vagy, maradj annál, amiben jó vagy, zenélj, azt szeretjük.”
„Ennyire lehet hülyíteni a nőket ??? Szerencsétlenek, lehet röhögni rajtuk, de ha hölgyek csinálják ezeket a dolgokat, akkor " milyen aljas r**gyók", ugye ?..Remélem ők is fognak rajtad röhögni..”
„Egyszer talán majd fel kellene nőni.”
„Nekem ennyi infó elég is, hogy blokkoljam a profilodat. Ha ilyennel vagy kattintásvadász, akkor ilyen ártalom nem kell a világba.”
„Biztos rendben vagy fejben.”
Ilyen hozzászólások árasztották el Kabai Andris Instagram-bejegyzését, és tényleg csak remélni lehet, hogy a humorérzékével van probléma.
