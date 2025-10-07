„Megütött úgy, hogy helyben bepisiltem” - sírva vallott gyermekkoráról a Házasság első látásra sztárja

Rózsavölgyi János még a Házasság első látásra első évadában tűnt fel, annak reményében, hogy 54 évesen végre megtalálja a szerelmet és az ideális feleséget. A rendezvény-casino világában dolgozó férfi egész pontosan azért jelentkezett a TV2 reality-jébe, mert úgy érezte, rendre félresikerülnek a párkapcsolatai.

A Házasság első látásra 2025-ben is folytatódik, az első szériából Rózsavölgyi János őszintén vallott gyerekkori traumáiról (Fotó: TV2)

Az akkor még 3 főt számláló szakértői gárda Hegedűs Kornéliát szemelte ki János feleségének, ám hiába a több éves szakértelem, a kamerák előtt köttetett frigy végül válással végződött.

Házasság első látásra János azonban azóta sem csüggedt, bár sosem tartozott azok közé a valóságshow-szereplők közé, akik erőszakosan próbáltak fennmaradni a köztudatban és a celebvilágban. Bár nem szokott a magánéletével haknizni, Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus podcast műsorában őszintén mesélt a gyermekkori traumáiról, azokról a csomagokról, amiket kisfiú kora óta cipel. Nem vitás, Rózsavölgyi János hatalmas utat járt be, és számos olyan helyzettel kellett megküzdenie, amit az ellenségének sem kívánna.

„56 éves vagyok, és amikorra vissza tudok menni, az a 10 éves korom. Akkor történtek a családon belül olyan problémák, amik oda vezettek, hogy olyan emberré váltam, amilyen most vagyok. Lehet, sokan nem tudják, az én szüleim siket-némák. Eleve úgy nőttem fel, hogy jelbeszéddel beszéltem otthon. A magyar nyelvet az óvodában, iskolában tanultam meg. Abban szerencsém volt, hogy a nagybátyám, egy háromdiplomás ember mellettem volt és fogta a kezem. Majd tízévesen jött az a hivatalos megállapítás az államtól, hogy édesapám alkoholizmusa veszélyezteti az én és a húgom életét. Egy taxival álltak a bejárat előtt az intézmény részéről és elvitték egy intézetbe.”

- kezdte rezignált arccal János, aki a legelső Házasság első látásra szereplők között tűnt fel.

Házasság első látásra János megpróbáltatásairól vallott

Egy hónap után a Fóti Gyermekvárosban találta magát, ahol két évet töltött el. Végül azért kerülhetett haza, mert az édesapja két éven át járt elvonókúrára és felülvizsgálatokra, amik annyira sikeresnek bizonyultak, hogy visszaengedték hozzá a gyerekeket. Korábban viszont sajnos többször is előfordult, hogy alkoholos befolyásoltság alatt bántalmazta Jánost.