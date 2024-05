A műsor után elengedte, most mégis rátalált a szerelem a Házasság első látásra szereplőjére?

A Házasság első látásra hathetes kísérlet hozott megannyi könnyet és drámát a résztvevők számára, de persze boldog, felhőtlen pillanatokban sem volt hiány. Az utolsó adásokban viszont már nem volt helye hárításoknak és köntörfalazásnak, a házaspároknak végső döntést kellett hozniuk annak tekintetében, hogy együtt maradnak-e vagy sem. János és Kornélia a válás mellett döntöttek. De hogy mi történt azóta velük, az most kiderül.

Nelli és János számára válással végződött a Házasság első látásra (Fotó: TV2)

Mi lett a Házasság első látásra párjával?

Ha valaki arra szánja el magát, hogy összeköti az életét egy idegennel, akkor csak azzal nem számol, hogy ismerős vonások várják az oltárnál. János pedig Nelli számára nem volt ismeretlen. Mint kiderült, már a közösségi oldalán írt neki, megpróbálta felszedni. De ettől még az ő házasságuk indult talán a legnehezebben, állandó viták jellemezték a nászútjukat is. S bár utána mintha mindketten nyitottak volna egymás felé, érezték, hogy ez nem szerelem. Láttuk a végső döntést, Nelli hátat fordított Jánosnak, ezzel együtt pedig házasságuknak is. Tehát egyedülállókként folytatták külön-külön, épp úgy, ahogy érkeztek a kísérletbe. De a nagy kérdés: hogy állnak most a párkapcsolatok terén? János például elárulta, hogy rengeteg női megkeresést kap a közösségi oldalakon.

– Ezt a műsornak tudom be, és nem az én személyemnek – árulta el a Tények Plusz kamerái előtt a volt férj. – Lehet, hogy van köztük olyan, akik őszintén szeretnének engem megismerni. De ameddig bírok, szeretnék tartózkodni és nem szeretnék most nagyon belemenni semmilyen kapcsolatba.

Nellinek viszont van a láthatáron egy lehetséges szerelem.