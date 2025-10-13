"Könny folyt a szememben" – Gubik Petra sírva fakadt anyukájával a vonalban - Videó

Gubik Petra nemrég egy szívhez szóló történetet osztott meg arról, hogyan hatódott meg annyira egy telefonbeszélgetés során, hogy könnyek szöktek a szemébe.

Gubik Petra sírva fakadt anyukájával való telefonhívás közbe

Fotó: Kovács Dávid

A 36 éves színésznő olyan élményt élt át, amely sokaknak gyerekkorban természetes: édesanyja mesét olvasott fel neki.

Gyermekként sokunk életének része volt, hogy szüleink mesét olvastak nekünk esténként elalvás előtt. Felnőttként ez a meghittség gyakran eltűnik, pedig talán még nagyobb szükségünk lenne rá.

Gubik Petra elsírta magát hívás közben

Petra a Ridikül című műsorban mesélt arról a különleges pillanatról, amikor anyukája felnőttként is meglepte őt egy felolvasással:

Én a múltkor anyukámmal telefonon beszélgettem az alvás fontosságáról. Anya fogta, és elolvasott nekem telefonban egy Karinthy-novellát. Csak ültem az ágyamon, és hallgattam. A világ legboldogabb embere voltam.

A színésznő elmondása szerint úgy érezte magát, mint egy kislány, boldogság és hála töltötte el. Meghatódott attól, hogy ilyen szeretetteljes figyelmet kapott.

Harmincéves elmúltam, és könny folyt a szememben, hogy az édesanyám nekem olvas telefonon keresztül.

Azt is hozzátette, hogy nem muszáj mesének lennie, anyukája egy Karinthy-novellát választott, mégis ugyanolyan megható volt. A lényeg nem a műfaj, hanem az, hogy szívből jöjjön a gesztus.