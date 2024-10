Gubik Petra produkciója miatt parázs vita robbant ki a kommentszekcióban

Az már biztos, nevetésből, drámából és érzékeny búcsúból nem volt hiány a Sztárban Sztár jubileumi évadának hetedik adásában. Gubik Petra az amerikai énekesnőt, LP-t alakította, amire a zsűri a maximális 40 pontot adta. Mivel a nézők is rá szavaztak legtöbben, végül harmadjára is adásgyőztes lett. De ez nem mindenkinek tetszik, olyannyira, hogy a Sztárban Sztár Facebook-oldalán valóságos állóháború alakult ki Szabó Zsófi interjúja alatt, amit Petrával készített…

Gubik Petra nem mindenkit győzött meg LP alakításával a Sztárban Sztárban Fotó: Bors

Gubik Petra a tudta nélkül állóháborút robbantott ki

Hiába a 40 pont, hiába a sok dicséret, hiába az adásgyőzelem, a színésznő nem tudja elengedni magát, nem tud maradéktalanul örülni, úgy érzi, emiatt még nagyobb nyomás nehezedik rá. Gubik Petra a TV2 nagy sikerű műsora előtt pontosan erről beszélt a Borsnak.

Én vagyok saját magam legfőbb kritikusa, minél jobban dicsérnek, annál nagyobb a felelősség és sokszor nem merek örülni igazán, mert belülről egy hang azt mondja, van még min javítani. De az persze végtelenül jól esik, hálás vagyok, meg kell becsülni, hogy minden adásban ennyien szavaznak rám, hogy ennyire szeretnek! Ezért is szeretnék mindig valami újat, egy új oldalamat megmutatni nekik, ezért is nagyon jó ez a műsor, mert mindig más énekest, más karaktert kell alakítanom!

A műsor versenyzője ráadásul most úgy látszik, bár a zsűrit és sok nézőt meggyőzött, a Sztárban Sztár közösségi oldalán az adásgyőzelem után vele készült interjú alatt dühös emojik is láthatók, és parázs vita alakult ki miatta:

„Ebben a műsorban mindenki nagyon tehetséges, kiváló énekes. Csak éppen nem az (lenne) a lényeg, hogy milyen fantasztikusan énekel, hanem az, hogy mennyire hozza a rá kiosztott előadót. És lássuk be, most Puskás Peti sokkal jobb volt, mint Petra. Az egész műsorban Peter Srámek az egyetlen, akin látszik, hogy élvezi is, amit csinál.” - szólt az egyik vélemény.

„Ez nagyon így van!! Puskás Peti nagyon jól teljesít ! Én, mint kívülálló nézem és biza én azt is hallottam, hogy Petrának többször elcsuklott a hangja, túlizgulta! Ami meglepett, hogy senkinek sem tűnt fel, hogy az eredeti előadó nem rezegtette a hangját! Petra ügyes versenyző, kitartó,stb..de most legalább Petit illette volna a dicséret” - írta egy másik.