Hoppá: Gönczi Gábor is az ünnepségen van

Elképesztő sztárparádéval vette kezdetét ma az október 23-i nemzeti műsor a budapesti Kossuth téren. A főváros szívében felállított színpad körül már kora délután hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy részese legyen az ünnepi programnak, amely nemcsak a történelmi eseményekre emlékezik, hanem igazi show-elemekkel is szórakoztatja a közönséget. A sztárok sora hosszú, és szinte minden generáció képviselteti magát: feltűnt Vasvári Vivien csillogó mosollyal, Cooky, a könnyed humoráról ismert rádiós, Szabó Zsófi, Zoltán Erika, Kucsera Gábor, Tápai Szabina és a Tények híradósa Gönczi Gábor is.
A közönség azonban nemcsak a fellépőkre figyelt: a Tények híradósaként ismert Gönczi Gábor is megjelent a helyszínen. Ő a színpad mögött, kiemelten helyen ülve követte a zenei műsor minden pillanatát, miközben láthatóan izgatottan várta Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét. A híradós jelenléte külön izgalmat kölcsönzött az eseménynek, hiszen ritkán látni a kamerák előtt megszokott arcot ilyen közvetlenül a tömegben.
A műsor rendkívül színes, a katonai gripenektől elkezdve '56-os hőskön át, zenei programok széles skáláját élvezheti a közönség. A sztárok és a közéleti személyiségek találkozása pedig igazán egyedivé teszi a mai rendezvényt. Az ünnepi hangulat egyre fokozódik, és minden szem a színpad felé szegeződik, hogy együtt élhessék át a nemzeti ünnep fénypontját: a miniszterelnök beszédét. Az este ígéretes programokkal folytatódik, a sztárparádé és a nemzeti hangulat garantáltan emlékezetessé teszi ezt a napot minden résztvevő számára.
