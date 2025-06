Nagy a baj! Kórházba került a TV2 jóképű sztárja: cisztaműtéten esett át

Többek között a TV2 S.E.R.E.G. című sikersorozatában is szereplő Csórics Balázs a minap borzasztó hírt osztott meg követőivel. A népszerű színész TikTok-oldalán szokott közzétenni különféle videós asztrológiai tanácsadásokat, de most egy szokatlan helyszínről jelentkezett: egy kórházi ágyról. Azt először nem lehetett tudni, hogy a sztár miért került oda, illetve miért van bepólyázva a fél arca, viszont most lapunknak elmondta mi történt.

Csórics Balázs asztrológia iránti érdeklődés már a színészet előtt kezdődött (Fotó: Szabolcs László)

Csórics Balázs kórházba került egy műtét miatt

Nemrég elkezdtünk nekem fogszabályzást csinálni és ahhoz kellett egy panorámaröntgen, ami során a fogtechnikus észrevette, hogy több mint 2 centis ciszta van az állkapcsomban. Ezt a cisztát pedig most egy műtét során kiszedték belőlem. Úgyhogy most pihengetnem kell itt a kórházban még egy jó ideig, de lesz időm, hogy sok mindent átgondoljak és felálljak lelkileg

– kezdte a Borsnak Csórics Balázs, aki színház mellett sok éve már asztrológiával is foglalkozik. Ezáltal hisz abban, hogy ez a szörnyű eset sem véletlenül történt.

A színészt megviselték lelkileg is a történtek

„Az volt az érdekes, hogy mikor a műtőbe toltak be, akkor megkérdezték tőlem, hogy ideges vagyok-e. Én meg mondtam, hogy nem, ugyanis egy olyan szituációban voltam, amit egyáltalán nem tudtam uralni, így nem tudtam mást, csak elfogadni. Nyilván kicsit megvisel a műtét, de majd túl leszünk ezen is” – vélekedett a színész arról, hogy őt és kedvesét is kissé kimerítette ez a helyzet.

Csórics Balázs elárulta, hogy mire az állkapcsa teljesen visszatér a régi állapotába, az minimum egy év lesz. Viszont hogyha sokkal jobban odafigyel magára, mint eddig, akkor már pár hét múlva teljesen jól fog funkcionálni az állkapcsa. A gyors gyógyulásra azért is törekszik, mert esküvő előtt áll. A TV2 sztárja pár hónappal ezelőtt bejelentette, hogy kevesebb, mint egy év párkapcsolat után eljegyezte szerelmét.

Csórics Balázs márciusban jegyezte el kedvesét, az esküvőjüket pedig őszre tervezik (Fotó: hot! magazin archív)

Csórics Balázs párja is aggódhat vőlegényéért

„Egyszerre vagyok izgatott és nyugodt. Én nem éreztem még soha életemben ennyire tisztán, hogy ezért a nőért a falon átmennék, és vele akarom leélni az életem. Nagyon várom, hogy a feleségem legyen és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ő majd milyen anya lesz. Ez a része izgatottsággal tölt, viszont nagyon nyugodt is vagyok, mert megtaláltam a számomra igazi társat” – mondta a Ripostnak akkor Balázs, aki menyasszonya társaságában őszre tervezi az esküvőt, de most ez a műtét kicsit átszőtte a terveiket.

Nyárra a terv az volt, hogy végig dolgozom, de ez annyiban változik, hogy pár hétig még biztosan pihennem kell. Illetve egyelőre úgy néz ki, hogy az őszi esküvőnkbe hála Istennek annyira nem szól bele. Viszont az állapotom miatt még inkább fogunk figyelni magunkra és egymásra

– zárta a beszélgetést a népszerű színész.