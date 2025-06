Babicsek Bernát anyukája zokogásban tört ki a bíróságon: durva dolgot mondott a vádlott

Nagyon szíven szúrt, amit mondott a vádlott, láthatták az előbb a kiborulásomat. Hát ő is látta a felvételt, látta rajta a hiányosságokat. Azt, hogy közel sem ment a nyílászárókhoz. Az lett volna a dolga, hogy megnézze a nyílászárók állapotát, de nem nézte meg, mert ha öt méterről rávilágítok egy ablakra, attól még nem tudom, hogy csukva van, vagy esetleg be van hajtva. Ha ezt megtette volna, akkor látta volna a gomolygó füstöt. Akkor még élt a fiam. A vádlottnak be kellett volna zörgetnie, hogy mi a baj, mit segítsen, de ő csak hárít