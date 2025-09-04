Visváder Tamással nem bánnak kesztyűs kézzel

Kerekesszékbe kerülni, és azt feldolgozni nem könnyű feladat. Ugyanakkor nem kell lemondani az álmokról, és a sportról sem. Visváder Tamás két évvel ezelőtt alapította meg a Red Velvet Kézilabda Club Sportegyesület kerekesszékes kézilabdacsapatát, azzal a céllal, hogy olyan gyermekeknek és felnőtteknek is sportolási lehetőséget biztosítson, akik anyagi helyzetük miatt ezt egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudták volna megvalósítani.

Visváder Tamás két évvel ezelőtt alapította meg kerekesszékes kézilabdacsapatot Fotó: Vendel Lajos

Egyik teremkézilabda-mérkőzésünkön találkoztunk egy kerekesszékes fiatalemberrel, aki odajött hozzánk, és megkérdezte, hogy mozgáskorlátozottként játszhat-e valamilyen csapatsportot. Összenéztünk az egyesület elnökével, Rózsa József barátommal, és abban a pillanatban el is döntöttük, hogy alapítunk egy kerekesszékes kézilabda-szakosztályt.

- nyilatkozta az eselyunk.hu portálnak.

A beszélgetésben az üzletember a kihívásokról is beszélt, a legnagyobb a játékosok szállítása az edzésekre és mérkőzésekre. Ám mindez eltörpül amellett a tény mellett, hogy nap, mint nap érzi a feléje irányuló szeretet és hálát, amit a játékosok közvetítenek felé.

Visváder Tamás szerint a hazai kerekesszékes sport és pláne a kézilabda, igazi baráti és családi közösség, amely nagyon összetartó is egyben. Elárulta azt is, hogy a sportágban vegyes csapatok vannak, tehát nők és férfiak együtt játszanak, akik mind tele vannak tettvággyal, motivációval és szeretettel. Ahogy aposztrofálta őket:

Tizennégy fantasztikus ember. A sportszékeket úgy hajtják, mint a rakétát: ütköznek, borulnak, küzdenek a gólokért és a sikeres passzokért egyaránt.

Szakedzőjük Kemény Andrea, akivel remek az összhang.

Visváder Tamás számára a legfontosabb üzenet, hogy a sport mindenkié

A fogyatékossággal élők számára kiemelkedően fontos a társadalmi elismerés, a motiváció megteremtése és a mozgás lehetősége. Olyan elszántsággal és kitartással járnak edzésre és mérkőzésekre, ami mindenki számára példaértékű – legfőképp az ép embereknek.

Hozzáfűzte még hogy:

Fontos, hogy a frissen kerekesszékbe került fiatalok új perspektívából láthassák megváltozott életüket, és a sporton keresztül új életcélokat, valamint – nem utolsósorban – újra boldog pillanatokat szerezhessenek önmaguknak.