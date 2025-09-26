Tóth Gabi Balogh Krisztofer megasztáros indulásáról: "Akkor értettem meg, miért akart hirtelen elköltözni tőlem"

A Megasztár 2025-ös évada robog tovább, a következő adás előzetesében pedig feltűnik Balogh Krisztofer is. A nehéz sorsú énekes korábban a Sztárban sztár leszek! című műsorban csillogtatta meg a tehetségét, ám év elején aggasztó hírek érkeztek róla. Gyakorlatilag otthontalanná vált. Tóth Gabi azonnal a segítségére sietett, s befogadta otthonába a roppant tehetséges fiatalt.

Tóth Gabi jó ismerősét látja viszont a Megasztár színpadán a szombat esti válogatóban... (Fotó: Ladóczki Balázs)

Nem tudott Tóth Gabi Balogh Krisztofer Megasztáros jelentkezéséről

A Bors elérte Tóth Gabit, aki elárulta: nem tudta, hogy Krisztofer jelentkezik a Megasztárba...

„Nagy meglepetés volt, amikor feltűnt a válogatón. Akkor értettem meg, hogy miért akart hirtelen elköltözni tőlem júniusban. Úgy terveztük, hogy hosszabb időt fog nálam tölteni. De két hét után egyszer csak reggel felkeltünk, és mondta, hogy ő most elmenne. Nyilván furcsálltam, de tiszteletben tartottam a döntését. Ma már tudom, hogy azért ment el, mert akkor már tudta, hogy én is zsűrizek a Megasztárban, és nem szerette volna, ha azt hiszik, miattam lesz majd ott a válogatón. Tartott ettől az előítélettől, de ha látják a produkcióját az emberek, akkor mást fognak gondolni…” – fogalmazott Gabi.

„Nagyon meghatott, láttam, hogy abban a nadrágban jött, amit én vettem neki. Láttam, ahogy áll ott a kis lábain, kis bizonytalanul tud néha állni, izgulva. Arra gondoltam, hogy: egy ilyen tehetség, ekkora szegénységben, de boldogságban, mennyi mindenen átment. Megindító pillanat volt…” – tette hozzá Gabi.

Krisztofer elvarázsolt a Megasztár zsűrijét (Fotó: TV2)

„Nem a »mi« közös érdemünk, hanem az övé!”

Arról, hogy így alakult az élete, ő is tehet. De most látom, hogy átkapcsolta az agyában, hogy szeretne teljesíteni, küzdeni a céljaiért. Hatottak rá a motiváló szavaim. De fontos kihangsúlyoznom, hogy akárhogy is alakul számára a verseny, azt nem én okoztam, nem a »mi« közös érdemünk, hanem az övé!

Tóth Gabi és Balogh Krisztofer jó barátságot ápol, ám a versenyző nem árulta el az énekesnőnek, hogy jelentkezni fog a műsorba (Fotó: TV2)

A TV2 Megasztárban zsűriző Tóth Gabi elárulta, úgy tudja, Krisztofernek a magánélete is kezd rendeződni.

„Beszélt az édesanyjával, és ő is belátta, hogy Krisztofernek el kellett jönnie abból a faluból, ha karriert akar építeni. Nekem is el kellett jönnöm annak idején. Maradhattam volna ott, és járhattam volna egyik településről a másikba énekelni. De többre tartottam ennél magamat és a tehetségemet. És Krisztoferrel is ez a helyzet.”