„Kicsit lefogytam b*szki” – megdöbbentő bejelentést tett a drasztikus átalakuláson átesett Nemazalány

Halastyák Fanni, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Nemazalány az elmúlt időszakban drasztikus változáson ment át, illetve az utóbbi időben még a közösségi médiában sem volt nagyon aktív. A fiatal énekesnő most egy drámai posztban adott magyarázatot a történtekre.

Nemazalány végre hírt adott magáról Fotó: SZL

Az Ázsia Expressz egykori győztese miatt már korábban is aggódtak a rajongói, ugyanis szakítása után drasztikusan lefogyott, az aggodalmat pedig csak tovább fokozta, hogy szinte a közösségi platformjairól is eltűnt. Az énekesnő most pedig egy megrendítő posztban adott magáról helyzetjelentést, amelyhez két fotót is mellékelt, rajongói szerint pedig szexibb, mint valaha.

Na és mit csináltál Fanni az elmúlt hónapokban? – kicsit lefogytam b*szki…

– kezdte posztját Halastyák Fanni, majd így folytatta:

„Viccet félre téve kemény pár hónapon vagyok túl, de itt vagyok! Eljutottam arra a pontra, hogy igen is újra meg kell tanulnom magamat szeretni és tisztelni, mert ha nem, akkor megszűnik minden amit szeretek és akiket szeretek. Itt vagyok élek, és azon leszek, hogy aktív legyek és újra az a régi Nemazalány legyek, akit úgy szerettetek! Hamarosan új dalok és új én!”

Végezetül pedig még hozzátette: