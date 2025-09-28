Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
Elképesztő, mire készül Horváth Tamás, félti is a felesége

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 08:30
Hatalmas a tét az énekesek számára a TV2 népszerű műsorának negyedik adásában, kiderül, ki jut be a Top 12-be. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője, Horváth Tamás ráadásul nem kisebb céllal vágott bele a műsorba, minthogy megnyerje és nem is titkolja, mindenre képes a győzelemért.
Az ország legnagyobb házibulijának vasárnapi, új adásában a második hétről továbbjutó nyolc énekes – hasonlóan az előző héthez - két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, ki az a hat énekes, aki ott lesz a TOP12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. A Sztárban Sztár korábbi győztese, Horváth Tamás ezen a héten is mindent megtett, hogy rendesen felkészüljön és ő legyen az egyik a legjobb 12 versenyző között.

Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars 2025 második adásában Natalia Oreiro volt a vendég zsűri, aki saját magát láthatta és hallhatta Horváth Tamás előadásában (Fotó: Bors)

Sztárban Sztár: Horváth Tamás kőkemény rocker lesz

A dunaújvárosi énekes magabiztosan jutott tovább a párbajok éjszakáján, pedig nem volt könnyű dolga, Natalia Oreirót alakította, tűsarkú cipőben, hatalmas szilikonmellekkel, szűk ruhába csomagolva úgy, hogy a Vad angyal sztárja is zsűriszékben ült. A Sztárban Sztár All Stars vendég ítészének nagyon tetszett a produkció, még egy öleléssel is megjutalmazta Horváth Tomit. Az előadónak most sem lesz könnyebb dolga, a világhírű Axl Rose bőrébe bújik. 

„Az a helyzet, hogy sokan nem is gondolnák rólam, de én imádom a 80-as évek rockzenéit, imádom a klasszikusait hallgatni” – kezdte a Borsnak Tomi. 

Kihangsúlyozom, csak hallgatni! Most meg teljes hangerőn éneklem majd a Paradise City-t, hogy jövök én ehhez az én kis Meggyfámmal, a Cinegével, a Fehér Hollóval. Olyan messze vagyok ettől a stílustól, mint Makó Jeruzsálemtől. Azt gondolom, már-már lehetetlen feladat, mert Axl Rose hangja szinte utánozhatatlan. De szeretjük a lehetetlen feladatokat, mert tudom, hogy ebben a műsorban akkor lehet nagyot villantani, ha az ember egy teljesen más stílusban mutatja meg magát, mint amit tőle megszoktak! És én tényleg győzni szeretnék újra, úgyhogy ezen a héten is rengeteget próbáltam, hogy hangban, mozgásban, mimikában is minél jobban levegyem a Guns énekesét!

Felesége, Andika vigyáz a hangjára

Az sem titok, hogy rockot énekelni nagyon megterhelő a hangszálaknak. Ezért Horváth Tamás felesége nagyon odafigyel, ne erőltesse meg az adásig.

Igen, megterheli ez a fajta éneklés a hangszálakat, 4 különböző technikát használ Axl, kőkemény. Ezért Andika mindig figyel, hogy ne erőltessem meg a hangom, rám szól, ha túlságosan belemelegedek a rock-ba!

 

