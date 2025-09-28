Kitálalt Szabó Zsófi: rémálom volt Kasza Tibivel dolgozni

Szabó Zsófi a Sztárban Sztár All Stars műsorának egyik műsorvezetője, aki a színfalak mögötti világot mutatja meg a rajongóknak és az énekesekkel készít interjúkat. A 4. élő show előtt is megmutatta a stúdiót, a folyosón pedig meglepő kijelentéseket tett.
A szőke műsorvezető meglátott egy régi plakátot magáról és zsűritársairól, jelesül Kasza Tibiről. Ekkor szakadt ki belőle: "te Jóisten, micsoda rémálom volt ez a pár hét".
Próbált szépíteni, hogy nem is volt ez olyan rossz, majd azért bevallotta: veszélyes egyedül hagyni egy mikrofonnal, mert olyan is kicsúszik a száján, ami veszélyes.
Szabó Zsófi és Kasza Tibi a A Nagy Duett című műsorban szerepeltek együtt a zsűriben, ahol Kasza Tibi gúnyolódásaira Szabó Zsófi többször is reagált.
