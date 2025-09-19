Straub Dezső több év után találkozott munkatársával, így lobbant fel a szerelem

Az Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna adásaiban, a Duna TV-n mások mellett olimpikonok, Kőbán Rita kajakozó és Czene Attila úszó gondoskodnak a napi mozgásról. A nézők a háztartásban megtalálható eszközökkel végezhető mozdulatokat Kökényessy Ági, Sajgál Erika és Straub Dezső közreműködésével sajátíthatják el.

Straub Dezső 73 évesen is rendszeresen sportol (Fotó: Bors)

Straub Dezső érdeklődésünkre elmondta, hogy örül neki, hogy 73 évesen felkérték erre a feladatra, húsz estén keresztül lesz látható a tévében, mozgás közben.

Nem tudom, kinek jutottam eszébe, de 53 éve focizom a színészválogatottban, talán ezért hívtak el. 1972-től jártam le edésekre, jó néhány SZÚR-on szerepeltem, ezek óriási élmények voltak. Volt, hogy 80 ezren tolongtak a lelátón

– mesélte. A színészek-újságírók rangadót a Népstadionban rendezték, koncertek és más események mellett. 1970-ben a szervezőkhöz 450 ezer jegyigénylés érkezett, ezért a májusi meccs után szeptemberben rendeztek még egy mérkőzést, szintén telt házzal.

Straub Dezső a sportot mindig szerette

Az Újpest ificsapatában focizott: amint megkapta a táncdalénekesi engedélyt, 53 évvel ezelőtt, bejelentkezett a színészek csapatába, ez élete része. Mivel már nem fiatal, különösen vigyáznia kell magára: „Én már nem nagyon merek meccsre menni, de minden kedden és csütörtökön reggel nyolctól edzés van. A foci sok izmot megmozgat, de a fiatalok persze hülyét csinálnak belőlünk... Én utána Érden próbálok délelőtt, nagyon rendesek, mindig megvárnak” – jelezte a színész.

Straub Dezső gyerekként is sportolt (Fotó: Markovics Gábor)

A Krisztina téri fiúiskolába járt, és utólag szerencsésnek érzi magát, hogy kiválasztották egy TF-es kísérletre, amely arról szólt, hogy a reggeli oktatás előtt rendszeresen plusz testnevelésórákra kellett menniük. „A négy alapvető labdajátékot gyakoroltuk sokat, futballt, a kézilabdát, a kosárlabdát, röplabdát. Úgy harmincan lehettünk, a csapat ötven százaléka később válogatott lett” – emlékezett.

Straub Dezső szerint nekik szerencséjük volt, hogy a plusz óraszámmal még többet sportoltak. Akkor „nem voltak halálosan boldogok” a kora reggeli mozgás miatt, de sokan profitáltak ebből. „Nem mindig rossz, ha a szülő szigorú” – tette hozzá.