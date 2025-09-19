Straub Dezső több év után találkozott munkatársával, így lobbant fel a szerelem

Az Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna adásaiban, a Duna TV-n mások mellett olimpikonok, Kőbán Rita kajakozó és Czene Attila úszó gondoskodnak a napi mozgásról. A nézők a háztartásban megtalálható eszközökkel végezhető mozdulatokat Kökényessy Ági, Sajgál Erika és Straub Dezső közreműködésével sajátíthatják el.
Straub Dezső érdeklődésünkre elmondta, hogy örül neki, hogy 73 évesen felkérték erre a feladatra, húsz estén keresztül lesz látható a tévében, mozgás közben.
Nem tudom, kinek jutottam eszébe, de 53 éve focizom a színészválogatottban, talán ezért hívtak el. 1972-től jártam le edésekre, jó néhány SZÚR-on szerepeltem, ezek óriási élmények voltak. Volt, hogy 80 ezren tolongtak a lelátón
– mesélte. A színészek-újságírók rangadót a Népstadionban rendezték, koncertek és más események mellett. 1970-ben a szervezőkhöz 450 ezer jegyigénylés érkezett, ezért a májusi meccs után szeptemberben rendeztek még egy mérkőzést, szintén telt házzal.
Az Újpest ificsapatában focizott: amint megkapta a táncdalénekesi engedélyt, 53 évvel ezelőtt, bejelentkezett a színészek csapatába, ez élete része. Mivel már nem fiatal, különösen vigyáznia kell magára: „Én már nem nagyon merek meccsre menni, de minden kedden és csütörtökön reggel nyolctól edzés van. A foci sok izmot megmozgat, de a fiatalok persze hülyét csinálnak belőlünk... Én utána Érden próbálok délelőtt, nagyon rendesek, mindig megvárnak” – jelezte a színész.
A Krisztina téri fiúiskolába járt, és utólag szerencsésnek érzi magát, hogy kiválasztották egy TF-es kísérletre, amely arról szólt, hogy a reggeli oktatás előtt rendszeresen plusz testnevelésórákra kellett menniük. „A négy alapvető labdajátékot gyakoroltuk sokat, futballt, a kézilabdát, a kosárlabdát, röplabdát. Úgy harmincan lehettünk, a csapat ötven százaléka később válogatott lett” – emlékezett.
Straub Dezső szerint nekik szerencséjük volt, hogy a plusz óraszámmal még többet sportoltak. Akkor „nem voltak halálosan boldogok” a kora reggeli mozgás miatt, de sokan profitáltak ebből. „Nem mindig rossz, ha a szülő szigorú” – tette hozzá.
2025 elején volt egy sérvműtéte, de már rendben van. „Én ezekből nagyon gyorsan gyógyulok, szerencsére. Majd csinálok egy általános vizsgálatot, de nem panaszkodhatom” – mondta a színész. Most ott tart a sportkarrierje, jegyezte meg viccelődve, hogy a Tévétornában „73 évesen emelgeti a palackot a kezével”, de nagyon jól szórakoznak felvétel közben.
Büszke arra, hogy horgásznagykövet: „Idén májusban szerencsésen megnyertem egy horgászversenyt. Cseh Laci lett a második, én 40 kiló fölött fogtam, és nem értettem másnap az izomlázamat. Pedig a horgászattól is lehet izomlázat kapni, a négy-öt kilós halakat ki kellett fárasztani, sokszor le kellett térdelni, benyúlni a szákkal, emelgetni, sokszor kellett guggolni.”
Nyertes Zsuzsával sokat lépett fel, továbbra is van közös műsoruk. Mostanában gyakran lép színpadra Rózsás Vikivel, akivel szintén harmonikus a munka. „Egy műsorral készülök, Sztárok, sztorik, slágerek a címe, adomákat is mesélek benne. Annak idején rengeteget mentünk haknizni, például Csala Zsuzsával, Lorán Lenkével… nem volt GPS, néha eltévedtünk, ilyenkor hátulról megsimogattak, hogy kacagva mondták, hogy köszönik, mert nélkülem soha nem jutottak volna el oda, elhagyott helyekre… a romos házakat pedig lestoppolták maguknak” – emlékezett.
Nagypapaként két unokájával, Milánnal és Martinnal szeretne minél többet lenni. Októberben lesz a születésnapjuk, összejön a család, nemrég pedig a párjának tartottak egy ünnepséget, ilyenkor Dezsi fia szokott gitározni.
Szerelme, Zsuzsa televíziós szakember, három éve vannak együtt. „Egy időben a Vidám Színpadot segítette sajtósként, aztán újra találkozunk, a régi szép emlékeket felelevenítve. A gyerekek felnőttek, és most, két viszonylag tisztességesen kereső ember megpróbálunk úgy élni, hogy közös élményeink legyenek. Januári nyaralást tervezünk egy meleg helyre” - mesélte Straub Dezső, aki arról is beszélt, hol töltötték együtt a nyár egy részét.
