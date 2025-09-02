Schmuck Andor sírjának rejtélyes látogatója akadt: döbbenetes, mit hagyott a kriptánál

Schmuck Andor valószínűleg a rá jellemző széles jókedvvel, muzsikaszóval és poénokkal ünnepelné az 55. születésnapját a barátai körében, a sors azonban sajnos más utat szánt neki. A szeptember 2-án született politikus egyetlen társa immáron a csend, augusztus 15-én helyezték örök nyugalomra a Fiumei úti sírkertben.

Schmuck Andor szeptember 2-án lett volna 55 éves Fotó: Mediaworks Archívum

Schmuck Andor halála az egész országot megrázta, annak ellenére, hogy március végén ő maga számolt be arról: súlyos beteg. A Nagy Duett egyik élő show-ja után a kamerák kereszttüzében vallott arról, hogy életmentő kezelésre szorul. Tette mindezt a maga módján, vicceskedve, kissé elbagatellizálva a bajt. A politikus ugyan soha nem árulta el a pontos diagnózist, ám arról többször is beszélt a Borsnak, hogy bizakodó a kezelésekkel kapcsolatban, és a végén csak egy győztes lehet: vagy ő nyer, vagy a betegség.

Andort július 14-én, hétfőn találták holtan a Tisztelet Társasága V. kerületi irodája felett kialakított lakrészben. A tűzoltók törték be a szoba ajtaját, miután a politikus már a legjobb barátainak sem vette fel a telefont, ami egyáltalán nem volt rá jellemző. A rendőrség még mindig vizsgálatot tart a tragédiával kapcsolatban, így talán soha nem derül ki, mi okozta valójában Schmuck Andor halálát.

A Tisztelet Társaságának elnökét augusztus 15-én kísérték utolsó útjára. A temetést követően nagy visszhangja volt annak, hogy egy rejtélyes ismeretlen két üveg cukormentes kólát hagyott ott a márványtömbnél, amit egyébként Andor éltében gyakran fogyasztott. A szénsavas üdítők különös módon másnapra eltűntek a temetőből, talán kidobták vagy megitták őket. Ám szeptember 2-án, Andor 55. születésnapján ismét különös dolog jelent meg a sírnál. Egy tojás, amit egy cserepes virág mellé szúrtak.

Mit keres egy tojás Schmuck Andor sírján? (Fotó: Bors)

Schmuckot egyébként bizonyos barátai gyakran hívták tojásnak, így nem kizárt, hogy a hozzá közel állók közül gondolta azt valaki, hogy az emberiség létének hajnalától az egyik legjelentősebb táplálékforrással kedveskedik neki.