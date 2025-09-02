Megszakad a szív: 55 éves lenne Schmuck Andor, ilyen állapotba került a sírja – Fotó

Schmuck Andor, a mindig életvidám és romantikus politikus szeptember 2-án már 55 gyertyát fújhatna el a születésnapi tortáján, a sors azonban máshogy akarta.

Schmuck Andor 2024-ben, az 54. születésnapján (Fotó: Mate Krisztian / Mediaworks Archívum)

Schmuck Andor tavaly még a Tisztelet Társaságának 20. fennállását ünnepelte a Margitszigeten, ezt a nagyszabású szabadtéri eseményt kötötte össze az 54. születésnapjával, és mosolyogva készült az ideire. Korábbi nyilatkozatai alapján még rengeteg terve volt. Épp ezért is döbbent meg az egész ország, amikor július 14-én a politikust holtan találták a Tisztelet Társasága V. kerületi irodája fölött kialakított lakrészben. A rendőrség azonnal lezárta a környéket, és órákon át helyszíneltek. Néhány furcsa tárgyat is lefoglaltak, többek között egy üveg kólát, Schmuck Andor halálával kapcsolatban pedig vizsgálatot rendeltek el. Bár az idegenkezűséget kizárták, a vizsgálat még mindig tart, ami meglehetősen rejtélyessé teszi a politikus utolsó óráit.

Hatalmas tömeg gyűlt össze Schmuck Andor temetésén

A politikust augusztus 15-én kísérték utolsó útjára a Fiumei úti sírkertben. Egyik legjobb barátja, Nyári Károly a My way-t játszotta zongorán, egyik kedvenc dalával búcsúzott Andortól, de Mága Zoltán hegedűjátéka sem maradhatott el. Az ország Magdi anyusa, Fodor Zsóka annyira összeomlott a gyásztól, hogy egy váratlan pillanatban kirohant a ravatalozóból.

Schmuck Andor pontosan tudta, melyik sírban fog nyugodni, hiszen a neve már évekkel ezelőtt felkerült az egyik sírra. Barátjának, Pánczél Zoltánnak ígérte meg, hogy egy sírban nyugszik majd vele, egészen haláláig pedig rendszeresen látogatta is a ravatalozó mögött található sírt.

„Tizenkét éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott. Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta korábban a Ripostnak Schmuck Andor, aki szokásához híven azért egy csavart belevitt a történetbe.