Pártai Lucia új társát a családja is befogadta – Galéria

Pártai Lucia neve sokaknak ismerősen cseng Magyarországon — meteorológus, műsorvezető, ikonikus személyiség, akinek munkássága túlmutat a napi időjáráson.

Pártai Lucia imádja a családját - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Pártai Lucia és Aigner Szilárd mindig is támogatták egymást

Lucia Aigner Szilárddal élt hosszú, harmonikus házasságban, akivel közösen nevelték gyermekeiket és folyamatosan támogatták egymást szakmailag és emberileg is. 2016‐ban Szilárd tragikusan elhunyt, de Lucia azóta is mély tisztelettel és szeretettel ápolja az emlékét — példa erre, hogy továbbviszi az ikonikus „Derűs napot” köszöntését és olyan díjat hoztak létre fiatal kutatóknak, amely az ő nevét viseli.

Magánéletében az özvegység éveiben Lucia újra rátalált a szerelemre: hosszú idő után új párja, Misi jelentős támogatást nyújt neki, és Lucia elmondása szerint az örömöt és a nehézségeket is megosztva élik át.

„Mellettem van, ahogy mindig is mellettünk állt Misi. A család annyira befogadta, hogy Lucia azt kérte, kísérje ő az anyakönyvvezető elé. A gyerekeknél nagypapai szerepet tölt be. Nekem meg barátból a társam lett. Csupa szeretet a lénye, gondoskodás, támogatás. Nem is kívánhatnék többet az élettől, gyönyörű helyen lakom, ott a Körös, virágok és csend vesz körül és egy olyan ember, amilyenről minden nő csak álmodhat” – fogalmazott a most megjelent hot! magazinnak Lucia, aki emellett nagyon nyitottan beszél annak nehézségéről, amikor az otthonát, amit évtizedekkel ezelőtt közösen vásárolt férjével, rendszeresen veszélyezteti az árvíz: az elmúlt években többször előfordult, hogy a Duna áradása elérte a házukat, ami mentálisan és fizikailag is megterhelő számára.

Aigner Szilárd özvegye munkáját ma sem hagyja abba: a meteorológiai tudás mellett ismeretterjesztő műsorokban dolgozik, aktív rádiós szereplő, és komolyan veszi azt, hogy hatással van a közösségre — nemcsak meteorológiai jóslatokkal, hanem emberi történetekkel is.