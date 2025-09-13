Őrjöngeni kezdett egy versenyző a Megasztár stúdiójában: Tóth Gabinak is nekiment

Az 51 éves Jázmin minden bizonnyal beírta magát a Megasztár rajongóinak emlékezetébe, és több, mint valószínű, hogy a zsűri és Ördög Nóra emlékei közé is befészkeli magát. A hölgy ugyanis minősíthetetlen hangnemben alázta Ördög Nórát a közösségi oldalakra feltett videóban. A gyönyörű műsorvezető éppen ezért kereste fel és visszahívta a stúdióba, hogy személyesen tudják megbeszélni a problémát.

Mint kiderült, Jázminnak valójában nem is Ördög Nórival volt problémája - akivel egyébként egyáltalán nem is találkozott korábban -, hanem Tóth Gabi okozott neki fájdalmat, amikor az előválogatón leállította és hazaküldte a versenyzőt. Ezt azonban egyáltalán nem tudta megemészteni, és úgy gondolta, revansot vesz. Így ahogy alkalma adódott rá, sértegetni kezdte Tóth Gabit.

"Valószínűleg már szóltak neked, így amikor beléptem, nem kezdtél el grimaszokat vágni" - kezdte a nő, de Marics Peti közbevágott, hogy ezt most fejezze be, mert a közösségi médiában éppen Jázmin volt, akinek "sikerült elég gáz módon megnyilvánulni".

Amikor Tóth Gabi kérdést tesz fel, hogy mégis mi Jázmin célja, ő felháborodik, hogy még beszélne és leteremti Gabit, hogy vele nem lehet beszélni. Majd sértődötten kivonult a színpadról, merthogy őt nem hallgatja végig Tóth Gabi. Még odaveti, hogy az énekesnő nem adja meg a tiszteletet sem. Mire Tóth Gabi kontrázik, hogy nem a Facebookon kell nagy arcnak lenni, hanem szemtől szembe elintézni a dolgokat. Erre Jázmin visszamegy, de a beállt csendben semmi mást nem tud mondani, csak azt, hogy

"tedd már le az érettségit, legyen már kötelező a zsűriben, hogy érettségije van egy embernek."

Amikor Tóth Gabi kifejti, hogy szerinte nem a papír teszi az embert, Jázmin még odaveti: "igazad van, te a 8 általánosoddal túl messzire repültél" - majd ismét megpróbálja elhagyni a stúdiót. De ismét visszafordul, hogy még elmondhassa, hogy szerinte nem Tóth Gabi a legjobb énekesnő Magyarországon, és "szerinte soha nem is lesz az". Jázmin szakvéleménye szerint Gabi "borzalmasan hamisan énekel angolul".