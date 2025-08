Autóúton táncolt Mikes Anna, majdnem elütötték - Krausz Gábor kamerára vette

Mikes Anna és Krausz Gábor épp Szardínián romantikáznak. A Dancing with the Stars győztes táncosnője ugyanis nem bírta ki mozgás nélkül – az út közepén kezdett el táncolni, miközben Gábor videózta. A pillanatot TikTokra is feltették, a kommentelők pedig nem hittek a szemüknek.

Krausz Gábor Mikes Anna mellett valósággal újjászületett (Fotó: Havran Zoltán)

Krausz Gábor és Mikes Anna kalandja egy hajszálon múlt

Mikes Anna Instagram-sztoriban árulta el, hogy a bohókás mutatvány közben majdnem elütötte egy autó. „A végét nem sikerült befejezni, majdnem elcsaptak...” – írta ki nevetős emojik kíséretében. A rajongók egy része megijedt, mások szerint viszont ez tipikusan "mikesannás", és pont ezért imádják:

„Megfogtad Isten lábát ezzel a csajjal Gábor! Vigyázz Rá!”

„Az igazi nő, mindenhol nő! Az út közepén táncolva is!!” – kommenteltek rengetegen hasonlót a videó alá. Úgy tűnik Mikes Anna szépsége még a levegőben lengedező tragédia szelét is messzire fújja.

Mikes Anna táncának ezúttal idő előtt vége lett (Fotó: Instagram)

Minden a tánccal kezdődött...

A sztárpár kapcsolata a Dancing with the Stars alatt indult, ahol annyira jól működött köztük a kémia, hogy végül ők nyerték meg a műsort. Akkor még tagadták, hogy több lenne köztük, de pár hónappal később már együtt jelentek meg nyilvánosan is. Azóta szinte elválaszthatatlanok.

Krausz Gábor gyakran beszél arról, hogy Anna pozitív energiája teljesen megváltoztatta az életét, mellette felszabadult, és újra képes mosolyogni, miután a válása után hosszú ideig visszafogottabb volt. Anna pedig azt mondta, hogy bár korábban nem szerette volna kiteregetni a magánéletét, Gábor miatt most mégis vállalja a nyilvánosságot.

Közeleg az esküvő?

Krausz Gábor 2025. január elején, a Maldív‑szigeteken kérte meg Mikes Anna kezét – egy meseszép partszakaszon, ahol egy váratlan biciklis túrán fedezték fel a „tökéletes helyszínt” egy filmbe illő lánykéréshez. Azóta gőzerővel készülnek az esküvőre. A csodás táncosnő azt is elárulta, hogy több gyereket szeretne. Sokak szerint jelenleg Szardínián a pihenésen túl esetleges esküvői helyszíneket is nézhetnek – derül ki a Bors cikkéből.