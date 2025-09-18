Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Három hónap után búcsúzik a Mokka műsorvezetője, a miértet is elárulta

Dr Krasznai Dóra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 21:16
MokkaTV2
Közel három hónap után elköszönt a Mokkától dr. Krasznai Dóra, aki jogászként vágott bele a műsorvezetésbe.

Dr. Krasznai Dórát a műsorvezetés előtt hosszú ideig a Mokka jogi rovatában láthatták a tévénézők, és férje, dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész is sűrűn megfordult a TV2 stúdiójában. Nyár elején azonban új feladatot kapott: június 4-től ő köszönthette reggelente a nézőket a Mokka műsorvezetőjeként - írja a Tenyek.hu

Mokka műsorvezetője búcsúzik
Három hónap után elköszönt a Mokka műsorától dr. Krasznai Dóra Fotó: TV2

Dr. Krasznai Dóra elmondta, hogy szakmailag is sokat fejlődött, amit az élet más területén is kamatoztathat.

A nyár folyamán változások jöttek az életünkbe, ami azt jelenti, hogy a klinikánkon most újítások, fejlesztések lesznek, és logisztikailag nem nagyon tudjuk összeegyeztetni a TV2-s feladatainkkal 

– kezdte a Tények.hu-nak dr. Krasznai Dóra, hozzátéve: az előtte álló kihívásokkal teli időszak rengeteg utazással is jár majd.

A Mokkában töltött idejéről elárulta, hogy nagyon jól érezte magát, számos barátságot kötött, és csak jó élményekkel távozik.

Mindenki támogató, kedves volt, nagyon jó szívvel gondolok vissza erre az időszakra.

– fogalmazott.

A Mokka műsorvezetése után szakértőként szívesen vállal szerepet a képernyőn

Bár műsorvezetőként már nem láthatják őt a Mokka nézői, dr. Krasznai Dóra leszögezte, hogy szakértőként bármikor szívesen visszatér a képernyőre. A Mokka jogi rovatába pedig sok szeretettel várja őt vissza a stáb is.

