Három hónap után búcsúzik a Mokka műsorvezetője, a miértet is elárulta

Dr. Krasznai Dórát a műsorvezetés előtt hosszú ideig a Mokka jogi rovatában láthatták a tévénézők, és férje, dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész is sűrűn megfordult a TV2 stúdiójában. Nyár elején azonban új feladatot kapott: június 4-től ő köszönthette reggelente a nézőket a Mokka műsorvezetőjeként - írja a Tenyek.hu
Dr. Krasznai Dóra elmondta, hogy szakmailag is sokat fejlődött, amit az élet más területén is kamatoztathat.
A nyár folyamán változások jöttek az életünkbe, ami azt jelenti, hogy a klinikánkon most újítások, fejlesztések lesznek, és logisztikailag nem nagyon tudjuk összeegyeztetni a TV2-s feladatainkkal
– kezdte a Tények.hu-nak dr. Krasznai Dóra, hozzátéve: az előtte álló kihívásokkal teli időszak rengeteg utazással is jár majd.
A Mokkában töltött idejéről elárulta, hogy nagyon jól érezte magát, számos barátságot kötött, és csak jó élményekkel távozik.
Mindenki támogató, kedves volt, nagyon jó szívvel gondolok vissza erre az időszakra.
– fogalmazott.
Bár műsorvezetőként már nem láthatják őt a Mokka nézői, dr. Krasznai Dóra leszögezte, hogy szakértőként bármikor szívesen visszatér a képernyőre. A Mokka jogi rovatába pedig sok szeretettel várja őt vissza a stáb is.
