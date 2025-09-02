Nem lehet betelni vele: közelről mutatta meg hatalmas mellét Metzker Viki

Metzker Vikire egyáltalán nem lehet mondani szégyellős lenne, gyakran oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb is egy hatalmas villantással hívta fel magára a figyelmet.

Metzker Viki fotói felrobbantották az internetet Fotó: Máté Krisztián

A szexi lemezlovas most sem okozott csalódást a követőinek. Metzker Viki friss fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek ezúttal is igen merészre sikerültek. A csinos DJ egy szexi zöld bikiniben közelről mutatta meg hatalmas keblét a rajongóinak.

Mindenhol jó, de a legjobb otthon (és tényleg)

- olvasható Metzker Viki bejegyzésében.

A rajongók nem győznek betelni a szépségével, záporoznak is a dicsérő hozzászólások.

– Legszebb - jegyezte meg az egyik.

– Szép vagy - fogalmazott egy másik.

Mutatjuk a szexi lemezlovasról készült káprázatos fotókat: