Nem lehet betelni vele: közelről mutatta meg hatalmas mellét Metzker Viki

Metzker Vikire egyáltalán nem lehet mondani szégyellős lenne, gyakran oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Legutóbb is egy hatalmas villantással hívta fel magára a figyelmet.
A szexi lemezlovas most sem okozott csalódást a követőinek. Metzker Viki friss fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán, amelyek ezúttal is igen merészre sikerültek. A csinos DJ egy szexi zöld bikiniben közelről mutatta meg hatalmas keblét a rajongóinak.
Mindenhol jó, de a legjobb otthon (és tényleg)
- olvasható Metzker Viki bejegyzésében.
A rajongók nem győznek betelni a szépségével, záporoznak is a dicsérő hozzászólások.
– Legszebb - jegyezte meg az egyik.
– Szép vagy - fogalmazott egy másik.
Mutatjuk a szexi lemezlovasról készült káprázatos fotókat:
