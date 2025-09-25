Micsoda megtiszteltetés: Bajorország miniszterelnöke, Dr. Markus Söder köszöntötte Leslie Mandokit

Számomra Leslie Mandoki nemcsak egy világhírű művész, hanem egy jó barát is, akinek élete a szabadságvágy és a rock zene diadalát példázza. Budapestről indult, a diktatúra árnyékából, és itt, Bajorországban talált második hazára. Minőségi zenéje arra emlékeztet, hogy a szabadság és a béke értékei nélkül nincs jövő. Bajorország büszke arra, hogy Leslie köztünk él, itt alkotja nemzetközi sikereit és hozzánk tartozik

- mondta Dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke.

Bajorország miniszterelnöke, Dr. Markus Söder köszöntötte Leslie Mandokit Fotó: Krisztian Miklos

– Soha nem kért semmit mindig csak adott. Zenéje és művészete emberek millióinak szívét érintette meg, nemcsak Bajorországban és Németországban, hanem az egész világon. Ő egy nagy igazi művész, a sikerei mindannyiunk közös sikerei, Bajorország nagyon büszke rá.

Leslie Mandoki… magyar fiatalember útja a kommunista diktatúra árnyékából a világhírnév ragyogásáig, a művészé, aki ötven éve hagyta el Budapestet a szabadság reményében, aki ma már Bajorország büszkeségeként is, a nemzetközi kultúra hiteles nagyköveteként áll a világ előtt. A találkozás egyszerre volt bensőséges és történelmi erejű: Dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke a Red Rock stúdióban a Starnbergi-tónál köszöntötte tisztelettel és elismeréssel Leslie Mandoki életművét, méltatva azt a fél évszázados pályafutást, amely hidat épít nemzetek és kultúrák között. Bajorország első embere a legendás Red Rock stúdióba, fejezte ki tiszteletét és elismerését Leslie előtt, aki munkásságával, zenéjével a szabadság eszméjét vitte el a világ legnagyobb színpadaira. Dr. Markus Söder látogatása túlmutat egy sima protokollon, hiszen Bajorország hivatalos és nyilvános köszönetnyilvánítása ez a magyar származású világsztárnak, aki öt évtizeden át a béke és a szabadság hangját szólaltatta meg.

Fotó: SaghyFoto

Leslie, az életét kockáztatva 1975-ben, huszonévesen, egy hátizsákkal, a szabadság reményétől vezérelve hagyta el szülővárosát, Budapestet. Akkor talán maga sem gondolta, hogy útja egyszerre lesz kaland, harc és diadalmenet. Amerika mellett bajor földön is új otthonra talált, a zenész mára befutott és világhírű, nemzetközi és népszerű művész, aki az amerikai, magyar és nem utolsósorban a német kultúra meghatározó szereplője is.

Mindig is hittem abban, hogy a szabadságvágyam és a zeném elvezet oda, ahol az álmaim valóra válhatnak. Az utam tele volt küzdelemmel, sikerekkel és kudarcokkal, hálaadással és kihívásokkal. Minden lépésemet felelősséggel vállalom, az álmok feladatok, a lehetőségek hatalmas ajándékok az életben. Úgy érzem, hogy minden eredmény csak akkor ér valamit, ha az másokat is szolgál. A szabadság és a béke hangját soha nem akartam elhallgattatni, mert hiszem, hogy ezek adják a művészet valódi értelmét

- Leslie Mandoki.