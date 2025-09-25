Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Micsoda megtiszteltetés: Bajorország miniszterelnöke, Dr. Markus Söder köszöntötte Leslie Mandokit

Leslie Mandoki
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 14:22
miniszterelnökBajoroszágköszöntés
Dr. Markus Söder köszöntötte őt a Red Rock stúdiójában.

Számomra Leslie Mandoki nemcsak egy világhírű művész, hanem egy jó barát is, akinek élete a szabadságvágy  és a rock zene diadalát példázza. Budapestről indult, a diktatúra árnyékából, és itt, Bajorországban talált második hazára. Minőségi zenéje arra emlékeztet, hogy a szabadság és a béke értékei nélkül nincs jövő. Bajorország büszke arra, hogy Leslie köztünk él, itt alkotja nemzetközi sikereit és hozzánk tartozik

- mondta Dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke.

Bajorország miniszterelnöke, Dr. Markus Söder köszöntötte Leslie Mandokit Fotó: Krisztian Miklos

– Soha nem kért semmit mindig csak adott. Zenéje és művészete emberek millióinak szívét érintette meg, nemcsak Bajorországban és Németországban, hanem az egész világon. Ő egy nagy  igazi művész, a sikerei mindannyiunk közös sikerei, Bajorország nagyon büszke rá.

Leslie Mandoki… magyar fiatalember útja a kommunista diktatúra árnyékából a világhírnév ragyogásáig, a művészé, aki ötven éve hagyta el Budapestet a szabadság reményében, aki ma már Bajorország büszkeségeként is, a nemzetközi kultúra hiteles nagyköveteként áll a világ előtt. A találkozás egyszerre volt bensőséges és történelmi erejű: Dr. Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke a Red Rock stúdióban a  Starnbergi-tónál  köszöntötte tisztelettel és elismeréssel Leslie Mandoki életművét, méltatva azt a fél évszázados pályafutást, amely hidat épít nemzetek és kultúrák között. Bajorország első embere a legendás Red Rock stúdióba, fejezte ki tiszteletét és elismerését Leslie előtt, aki munkásságával, zenéjével a szabadság eszméjét vitte el a világ legnagyobb színpadaira. Dr. Markus Söder látogatása túlmutat egy sima protokollon, hiszen Bajorország hivatalos és nyilvános köszönetnyilvánítása ez a magyar származású világsztárnak, aki öt évtizeden át a béke és a szabadság hangját szólaltatta meg.

Fotó: SaghyFoto

Leslie, az életét kockáztatva 1975-ben, huszonévesen, egy hátizsákkal, a szabadság reményétől vezérelve hagyta el szülővárosát, Budapestet. Akkor talán maga sem gondolta, hogy útja egyszerre lesz kaland, harc és diadalmenet. Amerika mellett bajor földön is új otthonra talált, a zenész mára befutott és világhírű, nemzetközi és népszerű művész, aki az amerikai, magyar és nem utolsósorban a német kultúra meghatározó szereplője is.

Mindig is hittem abban, hogy a szabadságvágyam és a zeném elvezet oda, ahol az álmaim valóra válhatnak. Az utam tele volt küzdelemmel, sikerekkel és kudarcokkal, hálaadással és kihívásokkal. Minden lépésemet felelősséggel vállalom, az álmok feladatok, a lehetőségek hatalmas ajándékok az életben. Úgy érzem, hogy minden eredmény csak akkor ér valamit, ha az másokat is szolgál. A szabadság és a béke hangját soha nem akartam elhallgattatni, mert hiszem, hogy ezek adják a művészet valódi értelmét

- Leslie Mandoki.

Idén, augusztus 21-én megakoncerttel Budapesten ünnepelte a fél évszázados jubileumot. A több ezres közönség előtt tartott koncert nemcsak zenei mérföldkő volt, hanem szimbolikus hazatérés is. A Mandoki Soulmates, amelyben amerikai és brit rocklegendák álltak színpadra, ismét bebizonyította, hogy a zene valóban univerzális nyelv. Az eseményt több mint 160 000 néző követte online is, így a koncert globális közösségi élménnyé vált.

Nem kevésbé erős visszhangot váltott ki a zenész közösségi médiás bejegyzése a Béke Világnapján. Megrendítő szavai egyszerre voltak személyes vallomások és világméretű kiáltványok. Gyermekként átélte az 1956-os forradalom borzalmait, amikor tankok dübörögtek Budapest utcáin.

A háború sosem lehet a politika eszköze, mert a háború mindig az emberiség végső veresége

- írta követőinek.

Üzenetében hangsúlyozta, hogy a társadalmi megosztottság mély sebeket hagy maga után, amelyeket csak párbeszéddel, közös hídépítéssel lehet begyógyítani. Szerinte a művészek felelőssége, hogy hangot adjanak a békének, mert a rockzene mindig a szabadságért és a békéért szól. Bajorország miniszterelnökének személyes tisztelete azt üzeni:

– Mandoki nem vendég a világunkban, hanem szerves része annak, ahogy Bajorország identitásának is. Hálásak vagyunk, hogy Leslie itt él velünk, barátként, alkotótársként és példaképként, aki zenéjével és emberi tartásával gazdagítja a kultúránkat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
