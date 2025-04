Szívszaggató: Lékai-Kiss Ramóna most először árulta el, a gyermekéről van szó

Mi nagyon szerettünk volna testvért a Noéka mellé, a férjemnek is van egy öccse, nekem is egy húgom és valahogy úgy képzeltük el, hogy ez így kerek egész. De aztán hosszú idők próbálkozásai után sem adta meg nekünk az élet, hogy ez így legyen, most sem vagyok várandós. Ember tervez, Isten végez, meglátjuk mit hoz a jövő!