Szétnyílt a köntös, így kacérkodik a kamerával Labancz Lilla

Labancz Lilla közösségi oldalain leginkább csak azt osztja meg, éppen merre jár, magánéletéről viszont alig lehet hallani. A rajongóit ez cseppet sem zavarja, hiszen a szőke híresség lendülete mit sem kopott az évek során. Legújabb Instagram-posztjában a luxusvilág kellős közepén pózol.
Monte-Carlo mindig is a fényűzés, a kifinomult elegancia és a mediterrán életstílus egyik szimbóluma volt. Most pedig az Álom.net gyönyörű színésznője tette még ragyogóbbá a várost.
A képen egy finom rózsaszín, kissé áttetsző ruhát visel, miközben a neves francia divatmárka, a Chloé boltja előtt pózol.
A posztjához csak ennyit írt:
Elveszve a rózsaszín világában.
Labancz Lilla nem először jelentkezett a Francia Riviéra partjáról: egy korábbi posztjában egy arany háttér előtt pózolt, gyönyörű, mélyen dekoltált fekete ruhában. A rajongók természetesen mind a két posztját azonnal elárasztották lájkokkal és dicséretekkel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.