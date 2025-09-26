Szétnyílt a köntös, így kacérkodik a kamerával Labancz Lilla

Labancz Lilla közösségi oldalain leginkább csak azt osztja meg, éppen merre jár, magánéletéről viszont alig lehet hallani. A rajongóit ez cseppet sem zavarja, hiszen a szőke híresség lendülete mit sem kopott az évek során. Legújabb Instagram-posztjában a luxusvilág kellős közepén pózol.

Labancz Lilla Monte-Carlóban tündököl / Fotó: MW archív

Labancz Lilla ragyog az új fotóján

Monte-Carlo mindig is a fényűzés, a kifinomult elegancia és a mediterrán életstílus egyik szimbóluma volt. Most pedig az Álom.net gyönyörű színésznője tette még ragyogóbbá a várost.

A képen egy finom rózsaszín, kissé áttetsző ruhát visel, miközben a neves francia divatmárka, a Chloé boltja előtt pózol.

A posztjához csak ennyit írt:

Elveszve a rózsaszín világában.

Labancz Lilla nem először jelentkezett a Francia Riviéra partjáról: egy korábbi posztjában egy arany háttér előtt pózolt, gyönyörű, mélyen dekoltált fekete ruhában. A rajongók természetesen mind a két posztját azonnal elárasztották lájkokkal és dicséretekkel.