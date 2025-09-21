Felforrósítja a hangulatot Labancz Lilla tökéletes alakjával

Labancz Lilla azóta, hogy feltűnt az Álom.net című filmben, gyarapítja rajongótáborát. Közösségi oldalain leginkább önmagát népszerűsíti, azt mutatja csak meg, mikor merre jár, így magánéletéről oly keveset hallani. Ám követőit ez nem is igazán zavarja, hiszen a szőke ciklon energiájából mit sem veszített az évek alatt.

Labancz Lilla fénye mit sem kopott Fotó: MW archív

Labancz Lilla dögösebb, mint valaha

Labancz Lilla népes követőtábora és reakciók a fotóira is ezt bizonyítják. Legutóbbi bejegyzésében is egy merész, fekete kivágott ruhában pózolt a kamerának, képéhez pedig érkeztek is a reakciók.

Bomba

- szólt hozzá egyik követője.

Lilla ezt fűzte rejtélyesen a képhez.

Monaco elkapott, mint...

Nos, még ha nem is tudjuk meg, hogy kívánta befejezni gondolatát a díva, de a fényképet elhoztuk nektek.