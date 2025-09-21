Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Felforrósítja a hangulatot Labancz Lilla tökéletes alakjával

Labancz Lilla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 09:00
A sztár fénykorát éli. Labancz Lilla külseje legalábbis mit sem kopott, sőt mondhatjuk, napról napra fényesebben ragyog.

Labancz Lilla azóta, hogy feltűnt az Álom.net című filmben, gyarapítja rajongótáborát. Közösségi oldalain leginkább önmagát népszerűsíti, azt mutatja csak meg, mikor merre jár, így magánéletéről oly keveset hallani. Ám követőit ez nem is igazán zavarja, hiszen a szőke ciklon energiájából mit sem veszített az évek alatt.

Labancz Lilla
Labancz Lilla fénye mit sem kopott Fotó: MW archív

Labancz Lilla dögösebb, mint valaha

 Labancz Lilla  népes követőtábora és reakciók a fotóira is ezt bizonyítják. Legutóbbi bejegyzésében is egy merész, fekete kivágott ruhában pózolt a kamerának, képéhez pedig érkeztek is a reakciók.

Bomba

- szólt hozzá egyik követője.

Lilla ezt fűzte rejtélyesen a képhez.

Monaco elkapott, mint...

Nos, még ha nem is tudjuk meg, hogy kívánta befejezni gondolatát a díva, de a fényképet elhoztuk nektek.

 

 

