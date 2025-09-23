Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
"Vettem lakást, autót, utaztam. Elszórtam" - Őszinte vallomást tett Kulka János

Kulka János
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 13:05
A színész korábban sokat költekezett, ma már azonban igyekszik takarékoskodni.
A Szomszédok című sorozatnak köszönhetően ismerte meg az ország Kulka János nevét. A színész, aki a karrierje kezdetén alapozta meg az életét a sorozattal, a stroke-ja óta ritkán szólal meg, nemrég azonban kivételt tett, és a pénzhez való viszonyáról mesélt - szúrta ki a Világgazdaság.

A pénzről való viszonyáról beszélt Kulka János / Fotó: Forrás: Pintér Leo

Elszórtam. Vettem lakást, házat, két év után eladtam. Szörnyű vagyok

- mondta el Kulka János, aki azt is elárulta, soha nem érdekelte a pénz.

Kétszázezer egy rész, négyszázezer egy hónapra. Fölvetett a pénz. Vettem lakást, autót, utaztam. Elszórtam. Tényleg

- tette hozzá a Nemzet Színésze, aki annyira szerette a négykerekűeket, hogy elmondása szerint a Szomszédok óta legalább húsz autót vett, többségüket a rákkutató nővérének.

Kulka János manapság már odafigyel arra, mire költ, és szégyelli azt is, hogy korábban nem volt takarékosabb: ugyanis, bár a nemzet színészeként ma is megilleti a címért járó havi bér, csak a rokkantnyugdíjából nem tudna megélni. 

Végzetszerű. Nem tudom, hogy mondjam. Kilenc éve stroke-os lettem. Keresztanyám meghalt. Én örököltem. Ő Párizsban élt. A Pasteur Intézet tudományos igazgatója volt. 91 éves volt. Én örököltem. Véletlen

- osztotta meg a színész.

 

