Szeptember 11.: Így emlékszik vissza Kozso a 24 évvel ezelőtti tragédiára

Ma 24 éve történt a világot megrázó és letaglózó, 2001. szeptember 11-i terrortámadás sorozat. Az al-Kaida terrorszervezet összesen 4 darab utasszállító gépet térített el, azokból kettőt a World Trade Center ikertornyaiba vezettek. A harmadik eltérített gép egyenesen a Pentagonba csapódott. A negyedik gépet az utasoknak köszönhetően nem tudták célba juttatni a terrorszervezet tagjai. A pusztítás mértéke addig soha nem látott volt. A lángoló és leomló épületek látványa pánikba ejtette a várost, a lakosságon eluralkodott a félelem. Kozso is New Yorkban tartózkodott abban az időben.

Kozso életére nagy hatással volt a 2001. szeptember 11.-ei támadássorozat (Fotó: Szabolcs László hot! magazin)

Fantasztikus az, hogy élek és létezem

– Kezdte a szívszorító visszaemlékezését Kozso

Hogyan menekült meg Kozso 2001. szeptember 11-én?

Kozso éppen New York-ban tartózkodott az Ámokfutók amerikai turnéja miatt. Aznap a World Trade Center tetején lévő kilátóba szeretett volna menni csapatával együtt, hogy onnan csodálhassák a nagy almát.

„A csajok készítették a sminket, cigiztek és beszélgettek. Majd elindultunk az ikertornyok felé és akkor történt az első repülő becsapódása” – emlékszik vissza. Kozsót szerencséjére a táncos lányok lassú készülődése mentette meg a tragédiától. A történtekre a mai napig pontosan emlékszik.

Az első becsapódást követően a második repülő is az ikertornyokba repült.

“Még fel sem fogtuk, hogy mi történhetett, majd jött a második repülő. Egyszerűen félelmetes volt, egyre jobban és egyre mélyebben éreztem. A hatalmas tömeggel együtt menekültünk az ellenkező irányba. Az utcákon szállt a törmelék, a por és a papírok, amik a World Trade Centerből hullottak le. Folyamatosan siettek a katasztrófa helyszínére a tűzoltók, rendőrök, mentősök és körülbelül egy ezrednyi katona is”

A füstoszlopot már messziről látták (Fotó: AFP)

Kozso segített a túlélők keresésben

“Majdnem egy héten keresztül minden nap visszamentünk és segítettünk a túlélők kutatásában, akik a törmelék alatt ragadhattak. Mindenki próbált segíteni a másik embernek, ezért nagyon szerettem őket. Ez egy fantasztikus dolog” – idézte vissza a tragédiát követő napok eseményeit Kozso. Nem nézték tétlenül az eseményeket, aktívan kivették a részüket a támadás utáni munkálatokból. Nagyon meghatotta Kozsót az az önzetlen és hatalmas méretű társadalmi összefogás, ami a terrortámadásokat követően alakult ki, nem csak New York-ban, hanem egész Amerika szerte.

Még napokon, keresztül is hullott a törmelék. A papírokat fújta a szél. Benne álltak a tengerben, elképesztő volt.

Miután segítettek a keresésben és egyéb mentési munkálatokban Kozso egy operatőrrel is visszatért a helyszínre. Igyekeztek mindent dokumentálni. A helyszínen készült felvételeik, bejárták az egész magyar sajtót.

Az Ámkofutók folytatta volna amerikai turnéját, amelynek következő állomása Flordiába vezette volna őket, de nem tudtak utazni, mivel a repülőtereket lezárták. Kozsót megviselték a történtek. “Nagyon belecsúsztam és nagyon-nagyon megtört a lelkem, azóta is a hatása alatt vagyok. Évekig nem mentem fel hasonló kilátási pontra 15 évvel később sem. Azóta összesen egyszer voltam az ikertornyok helyén épült One World Trade Center tetején, de akkor is úgy mentem fel, hogy érezzem a súlyát. Ilyenkor szeptember 11.-én minden évben csinálok egy gyertyát, ahogyan édesanyámnak is szoktam.” - Kozso minden évben megemlékezik az áldozatokról gyertyagyújtással.