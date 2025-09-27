Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közleményt adott ki a TV2 az Ázsia Expresszről: ez mindent megváltoztat

Ázsia Expressz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 14:10
párcsereközleményvideóTV2
Az Ázsia Expressz versenyzői az elmúlt négy hétben sem unatkoztak, de ami az elkövetkezendő két hétben, a kaland-reality véghajrájában rájuk vár, az minden eddigi kihívást felülmúl. A középdöntő hetén már nincs védettség, minden nap hatalmas jelentőséggel bír. A párok közötti feszültséget pedig tovább fokozza, hogy jön az Ázsia Expressz egyik legizgalmasabb napja: a párcsere.
Bors
A szerző cikkei

Az Ázsia Expressz a döntőhöz közeledve egyre nagyobb és nehezebb kihívások elé állítja a még versenyben lévő párokat. A fizikális és mentális fáradtság egyre jobban megviseli még a legedzettebbeket is. A hatodik évad most elérkezett a középdöntő hetéhez, ahol már senki sem bízhat a szerencséjében: nincs védettség, a döntő hétre való továbbjutásért mindenkinek meg kell küzdeni. A hét alapvető célja, hogy a párosok minél több medált gyűjtsenek, hiszen akinek a pénteki hajsza előtt a legtöbb medálja van, automatikusan utazik Balira, az Ázsia Expressz döntő hetére.

A medálok gyűjtögetése azonban bőven tartogat kihívást az öt versenyben lévő pár számára. Judie és Curtis, Tallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, a Bódi testvérek, Hunor és Megyer, valamint a csapathoz „útközben” csatlakozó Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára továbbra is Indonézia lenyűgöző tájain küzd meg egymással. A helyi szokásokhoz és kultúrához kapcsolódó feladatok, kihívások bőven adnak izgalmat, de ezúttal eljön a legnagyobb feszültséget kiváltó visszatérő elem az Ázsia Expressz történetében: a párcsere. Hosszú hetek után most először kell a versenyzőknek jól megszokott párjuktól elszakítva, az ellenfél egy-egy tagjával teljesíteni a kaland-reality kihívásait. A csere pedig nem csak vicces pillanatokat, hanem rengeteg konfliktust és az évad eddigi legnagyobb balhéját is elhozza.

A középdöntő hetének napról napra erősödő feszültségét pedig az is jól tükrözi, hogy a Bódi tesók egy őszinte vallomása meglepő reakciót vált ki a versenytársakból.


Hogy pontosan mi történik a párosokkal, ki-hogyan fogadja a párcserét és miként küzdenek meg a versenyzők a középdöntő hetének kihívásaival, az kiderül hétfőtől 19:45-től a TV2-n!

Ázsia Expressz – A középdöntő hete párcserével – szeptember 29-től hétköznap 19:45-től a TV2-n!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu