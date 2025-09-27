Közleményt adott ki a TV2 az Ázsia Expresszről: ez mindent megváltoztat

Az Ázsia Expressz a döntőhöz közeledve egyre nagyobb és nehezebb kihívások elé állítja a még versenyben lévő párokat. A fizikális és mentális fáradtság egyre jobban megviseli még a legedzettebbeket is. A hatodik évad most elérkezett a középdöntő hetéhez, ahol már senki sem bízhat a szerencséjében: nincs védettség, a döntő hétre való továbbjutásért mindenkinek meg kell küzdeni. A hét alapvető célja, hogy a párosok minél több medált gyűjtsenek, hiszen akinek a pénteki hajsza előtt a legtöbb medálja van, automatikusan utazik Balira, az Ázsia Expressz döntő hetére.

A medálok gyűjtögetése azonban bőven tartogat kihívást az öt versenyben lévő pár számára. Judie és Curtis, Tallós Rita és Barbinek Paula, Fodor Rajmund és Ungvári Miklós, a Bódi testvérek, Hunor és Megyer, valamint a csapathoz „útközben” csatlakozó Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára továbbra is Indonézia lenyűgöző tájain küzd meg egymással. A helyi szokásokhoz és kultúrához kapcsolódó feladatok, kihívások bőven adnak izgalmat, de ezúttal eljön a legnagyobb feszültséget kiváltó visszatérő elem az Ázsia Expressz történetében: a párcsere. Hosszú hetek után most először kell a versenyzőknek jól megszokott párjuktól elszakítva, az ellenfél egy-egy tagjával teljesíteni a kaland-reality kihívásait. A csere pedig nem csak vicces pillanatokat, hanem rengeteg konfliktust és az évad eddigi legnagyobb balhéját is elhozza.

A középdöntő hetének napról napra erősödő feszültségét pedig az is jól tükrözi, hogy a Bódi tesók egy őszinte vallomása meglepő reakciót vált ki a versenytársakból.



Hogy pontosan mi történik a párosokkal, ki-hogyan fogadja a párcserét és miként küzdenek meg a versenyzők a középdöntő hetének kihívásaival, az kiderül hétfőtől 19:45-től a TV2-n!