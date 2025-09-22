Itt az újabb balhé! Korda György reagált Hajós András beszólására

Hajós András A Nagy Duett utolsó évadának zsűritagjaként keveredett botrányba. Biztosan mindenki emlékszik rá, amikor élő adásban szólt be Korda György feleségének, Balázs Klárinak Mihályfi Luca és Hegyes Berci produkciójának értékelése közben. Az élő legenda azonnal felesége mellé állt és visszaszólt a humoristának. Azóta Hajós részéről megtörtént a bocsánatkérés, és úgy tűnt, lezárul a botrány kettőjük közt. Vagy mégsem?

Korda György felesége, Klárika tavaly erős kritikát kapott Hajós Andrástól (Fotó: Szalay Károly/Kisalföld)

A Sztárban Sztár All Starsban zsűriként tevékenykedő Hajós András viszont ismét kitérőt tett, csakhogy beleálljon Gyuri bácsiba.

Többet vártam tőled, de Gyuri bácsitól is

– hangzott el Hajós Andrástól, aki Király Viktor produkcióját értékelte, amikor Korda Györgyöt személyesítette meg. Az előadás nem nyerte el a zsűritag tetszését, bár Hajós András azt is megjegyezte, hogy néhol jobb volt az eredetinél, kritizálva Gyuri bácsi előadásmódját.

Feleslegesnek érzi a folyamatos kritikát Korda György

A műsorban áttételesen szerepeltem, szóval abszolút szíve joga bármit mondani, számomra ez egyáltalán nem volt sértő megjegyzés, és nem is bánt, mivel neki az a munkája, hogy beszéljen, de az, hogy mit mond az az ő dolga

– árulta el véleményét az esetről Korda György, majd hozzátette, a zsűri azért van ott, hogy véleményt alkosson leginkább azokról, akik előadnak, és ami ott hangzik el, az egyáltalán nem sértő számára.

Korda György Balázs Klárival legközelebb a Csináljuk a Fesztivált! zsűrijében fognak szerepelni (Fotó: Szigetváry Zsolt)

Korda György nem sértődött meg

Én csak akkor borultam ki, amikor egy nem odavaló személyről, ugye a Balázs Kláriról beszélt, akinek semmi köze nem volt a műsorhoz és egy olyan véleményt mondott, ami már hitelrontás is lehet, de most akármit mond rólam vagy arról, aki engem utánozott, az egyáltalán nem zavar és nem találok benne semmi kivetnivalót

– számolt be Korda György Hajós Andrásról.