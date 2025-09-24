Annyira gyönyörű: Kisó levetkőzött! Dubajban mutatta meg tökéletes testét a műsorvezető

Kisó, azaz Kiss Orsi több képet mutatott Dubajról, a napokban az Egyesült Arab Emírségekben járt. A Sláger FM műsorvezetője a Dream Dubai előadásán is feltűnt, táncosok, görkorisok, légi akrobaták, élő zene és zongoraszó közben vacsorázott, miközben koktélokat is szervíroztak.

Kisó párját ritkítja pozitív kisugárzásával (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A műsorvezető egy szélcsatornát is kipróbált. „Olyan érzés, mintha szabadesésben lebegnél, de teljes biztonságban. Gyereknek és felnőttnek is életre szóló élmény” – írta róla. Egy alkalommal egy toronyház 54. emeletén kezdte a napot, a medencében, ahol pazar a panoráma. „A víz és a horizont tényleg végtelennek tűnik, a Burj Khalifa pedig szinte karnyújtásnyira magasodik” – írta lelkesen a fürdőruhás képei mellé:

Kiss Orsi, aki a Sláger Reggelben majd élőben mesél az élményeiről, megnézte a sivatagi napfelkeltét is, gazellákat, flamingókat, arab bejzákat is láthatott. A Dubai Frame-nél is járt, amely két, 150 méter magas toronyból áll, amelyeket egy 93 méter hosszú híd köt össze. Részt vett egy tradicionális arab ebéden, és kipróbálta a helyiek legrégebbi közlekedési eszközét, az abrát.

Kisó véletlen lett tévés

Az általános iskola első osztályát Bagdadban végezte el egy nemzetközi suliban, gyerekkora óta tökéletesen beszél angolul. Utána Mátyásföldön járt iskolába érettségiig, eztán jött a Magyar Táncművészeti Főiskola koreográfus és modern tánc szaka, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szaka.

Kisó VIVA TV-s időszaka óta felért a szakma csúcsára (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Kisó véletlen lett tévés: „2003-ban a VIVA egy nyilvános műsorvezető-válogatást hirdetett. A barátnőm jelentkezett a nevemben. Engem már csak felhívtak, hogy mikor van a casting. Szerencsét próbáltam, és 2003-tól a VIVA csapatát erősítettem” – emlékezett a tévés, aki 17 kilót adott le fél év alatt.

A Sláger FM-en hallható Kisó azóta számos műsorban szerepelt, nagyobb eseményekkel is megbízták, 2021-ben az MTV Europe Music Awards magyar háziasszonya volt. A gálát Budapesten rendezték meg, a Papp László Budapest Sportarénában.