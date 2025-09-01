„Látni a másik hűtlenségét borzasztóan sokkoló” – traumát is okozhat A Kísértés a pszichológus szerint

Ma este elindul A Kísértés 2. évada, ahol újabb négy pár teszi próbára a kapcsolatát, a lehető legkeményebb bizalomteszttel. A szerelmesek közel egy hónapot töltenek egymástól elszakítva, dögös szinglikkel körülvéve, akiknek a feladata, hogy elcsábítsák a foglalt pasikat vagy éppen csajokat. De vajon ellen lehet egyáltalán állni a vágyaknak ebben a helyzetben? Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus most erre is megadja a választ.

Ma érkezik A Kísértés 1. része, Hevesi Kriszta szexuálpszichológusként mondott ítéletet (Fotó: Csorba Márta)

Nem kérdés, hogy A Kísértés egy igazán embert próbáló helyzet elé állítja a párokat, de Hevesi Kriszta szerint ellen lehet állni a csábításnak, még ha ez kifejezetten nehéz is.

A hűség leginkább döntés kérdése, hiszen a való életben is folyamatos, hétköznapi kísértéseknek vagyunk kitéve. A szexuális vágy bármikor feltámadhat: elég egy vonzó látvány, csábító tekintet, az erogén zónánkra ható érintés, izgalmas illat, pajzán gondolat, vagy erotikus hangulat, de elegendő lehet az olyan buja meleg is, mint például a szauna hőfoka. Így leginkább mérlegelés kérdése: mennyire értékes az adott kapcsolat, mit veszítünk, kiderülhet-e

– kezdte a szakértő.

„Vannak helyzetek, amikor sokkal nehezebb legyőzni a vágyat, visszafogni magunkat. Egészen konkrétan, ha a szexuális izgalom már kialakult, a hormonok felpezsdültek és a nemi szervek is bevetésre készek. Ezért ajánlatos minél korábban kihátrálni a csábításból és például olyan elterelő gondolatokhoz folyamodni, mint a lebukás következményei” – tanácsolta a szereplőknek, akiknél mint tudjuk, a lebukás önmagában garantált.

A Kísértés új szereplői nem éppen szemérmesek

A kísértő csajok és pasik már bemutatkoztak, és nem kérdés, hogy nehéz dolga lesz annak, akit ők kiszemelnek, így bizonyára A Kísértés 2025-ös évadában is akad majd, aki átlépi azt a bizonyos határt. De vajon fel lehet-e dolgozni azt, hogy ezt a másik félnek végig is kell néznie?

Amit nem tudunk, nem fáj – tartja a mondás, de ami biztos, hogy saját szemmel látni a másik hűtlenségét borzasztóan sokkoló. Nem véletlen, hogy az in flagranti „tettenérő” lebukás a leginkább traumatizáló megcsalás, ráadásul szépíteni, finomítani sem lehet utólag a történteken. Nagyon beleégnek a tudatba a látott képsorok, még kevésbé megbocsátható, mint más félrelépés

– jelentette ki Kriszta.