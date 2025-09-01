„Látni a másik hűtlenségét borzasztóan sokkoló” – traumát is okozhat A Kísértés a pszichológus szerint

Ma este elindul A Kísértés 2. évada, ahol újabb négy pár teszi próbára a kapcsolatát, a lehető legkeményebb bizalomteszttel. A szerelmesek közel egy hónapot töltenek egymástól elszakítva, dögös szinglikkel körülvéve, akiknek a feladata, hogy elcsábítsák a foglalt pasikat vagy éppen csajokat. De vajon ellen lehet egyáltalán állni a vágyaknak ebben a helyzetben? Dr. Hevesi Kriszta szexuálpszichológus most erre is megadja a választ.
Nem kérdés, hogy A Kísértés egy igazán embert próbáló helyzet elé állítja a párokat, de Hevesi Kriszta szerint ellen lehet állni a csábításnak, még ha ez kifejezetten nehéz is.
A hűség leginkább döntés kérdése, hiszen a való életben is folyamatos, hétköznapi kísértéseknek vagyunk kitéve. A szexuális vágy bármikor feltámadhat: elég egy vonzó látvány, csábító tekintet, az erogén zónánkra ható érintés, izgalmas illat, pajzán gondolat, vagy erotikus hangulat, de elegendő lehet az olyan buja meleg is, mint például a szauna hőfoka. Így leginkább mérlegelés kérdése: mennyire értékes az adott kapcsolat, mit veszítünk, kiderülhet-e
– kezdte a szakértő.
„Vannak helyzetek, amikor sokkal nehezebb legyőzni a vágyat, visszafogni magunkat. Egészen konkrétan, ha a szexuális izgalom már kialakult, a hormonok felpezsdültek és a nemi szervek is bevetésre készek. Ezért ajánlatos minél korábban kihátrálni a csábításból és például olyan elterelő gondolatokhoz folyamodni, mint a lebukás következményei” – tanácsolta a szereplőknek, akiknél mint tudjuk, a lebukás önmagában garantált.
A kísértő csajok és pasik már bemutatkoztak, és nem kérdés, hogy nehéz dolga lesz annak, akit ők kiszemelnek, így bizonyára A Kísértés 2025-ös évadában is akad majd, aki átlépi azt a bizonyos határt. De vajon fel lehet-e dolgozni azt, hogy ezt a másik félnek végig is kell néznie?
Amit nem tudunk, nem fáj – tartja a mondás, de ami biztos, hogy saját szemmel látni a másik hűtlenségét borzasztóan sokkoló. Nem véletlen, hogy az in flagranti „tettenérő” lebukás a leginkább traumatizáló megcsalás, ráadásul szépíteni, finomítani sem lehet utólag a történteken. Nagyon beleégnek a tudatba a látott képsorok, még kevésbé megbocsátható, mint más félrelépés
– jelentette ki Kriszta.
A Kísértés Mátéja számára tavaly a műsor szerelmet hozott, hiszen elcsábította az egyik párban érkező lányt, akivel végül együtt is távoztak, sőt máig boldogok. Ám a szexuálpszichológus szerint ők inkább kivételnek számítanak.
„Ha rápillantunk az elmúlt évek képernyőn köttetett szerelmeire, azok rövid időtartama nagyjából körvonalazza mennyire lehet tartós egy ilyen kapcsolat. A közös izgalom, kihívások, összezártság, egymásra utaltság, összekapaszkodás és megannyi kaland izzása összehozza a párokat, gyakran tévesen szerelemként értelmezve ezt az érzelmi kavalkádot. Teljesen más kihívást jelent viszont egymást egyre jobban megismerve a „szürke” hétköznapokban is párként megmaradni. A műsort követően ráadásul a hirtelen jött népszerűségnek köszönhetően annyi új kísértés éri a pár tagjait, ami még inkább nehezíti az együtt maradást!” – árulta el.
Ezek alapján már csak az a kérdés, hogy mi veszi rá a párokat, na meg a kísértőket erre a nem mindennapi kalandra. Kriszta ezt is megmagyarázta:
Röviden: siker, pénz, népszerűség és versengés. Míg a pár elképzelhető, hogy a közös jövő anyagi megalapozása végett jelentkezik a játékba, de történhet akár egy médiakarrier reményében is. A csábító tekintheti úgy, hogy nincs mit vesztenie, de remélhet egy új kapcsolatot is a műsortól, illetve elképzelhető, hogy a való életben is „sportot űz” abból, hogy más partnerének a megszerzésével foltozgassa a saját önértékelését, akarja bizonyítani, hogy jobb másoknál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.