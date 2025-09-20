Kandech Evelyne síremléke elkészült: fotón a Megasztár énekesnőjének végső nyughelye

Végre elkészült a tragikus sorsú Kandech Evelyne síremléke!

Kandech Evelyne Megasztárban felfedezett énekesnő 37 évesen hunyt el (Fotó: TV2)

Júliusban még sajnos arról számolt be a Bors, hogy a Megasztár felfedezettjének végső nyughelye borzalmas állapotba került, benőtte a gaz, egész egyszerűen méltatlan, ahogy kinéz. Ez derült ki legalábbis abból a szívszorítóan drámai videóból, ami a Temetőtúrák nevű TikTok-oldalra került fel még a nyáron. Bár a felvétel készítői időt és energiát nem sajnálva rendbe tették a 37 évesen elhunyt tehetség végső nyughelyét, áldatlan állapotokkal kellett szembesülniük.

Mutatjuk, hogy nézett ki Kandech Evelyne sírja két hónappal ezelőtt!

Elkészült Kandech Evelyne méltó síremléke

Ma már azonban egészen más a helyzet! A friss videó és fotók alapján az látszik, hogy a 2021-ben elhunyt énekesnő barátai, ismerősei valóban összefogtak azért, hogy Evelyne méltó körülmények között nyugodhasson. Annak ellenére, hogy sajnos nemrég csalók is megjelentek, akik pénzt reméltek a gyászolóktól, vagy akár ismeretlenektől. Több hozzászóló is döbbenten számolt be arról, hogy egyes emberek megkeresték őket az énekesnő sírja miatt. Egészen konkrétan pénzt vártak tőlük a végső nyughely rendbehozatalára, még a számlaszámukat is megadták, hogy hová várják az utalást. Ilyen kommentek árasztották el a TikTokot:

„Engem üzenetben keresett meg egy lány, hogy hova utalhatok.”

„Engem is megkeresett egy hölgy, hogy elkezdődött a gyűjtés. Hihetetlen.”

„Hihetetlen, hogy még egy ilyen esetre is ráreppentek a csalók! Hova lett a kegyelet?”

„A csalókat semmi nem érdekli, csak hogy pénzhez jussanak, pont azért csalók.”

„Az ember azt hinné, hogy van egy határ, de úgy tűnik, hogy nincs.”

A csalók viszont - úgy tűnik - nem értek célt. Evelyne sírja elkészült a Farkasréti temetőben.

Elkészült Kandech Evelyne sírja (Fotó: Facebook BTI Temetőséták)

Egy kereszt díszíti, bár a hozzászólók szerint a gondozása kicsit macerás lesz, mivel a sír nem fedett.

Kandech Evelyne halála az egész országot megrázta

A Megasztár első, 2003-as szériájának negyedik helyezettje 2021-ben hunyt el, hosszan tartó, súlyos, daganatos betegség következtében. Ismerősei szerint nagyon bízott abban, hogy fiatal szervezete legyőzi a gyilkos kórt. Sajnos nem így történt.