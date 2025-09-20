Kandech Evelyne síremléke elkészült: fotón a Megasztár énekesnőjének végső nyughelye

Végre elkészült a tragikus sorsú Kandech Evelyne síremléke!
Júliusban még sajnos arról számolt be a Bors, hogy a Megasztár felfedezettjének végső nyughelye borzalmas állapotba került, benőtte a gaz, egész egyszerűen méltatlan, ahogy kinéz. Ez derült ki legalábbis abból a szívszorítóan drámai videóból, ami a Temetőtúrák nevű TikTok-oldalra került fel még a nyáron. Bár a felvétel készítői időt és energiát nem sajnálva rendbe tették a 37 évesen elhunyt tehetség végső nyughelyét, áldatlan állapotokkal kellett szembesülniük.
Mutatjuk, hogy nézett ki Kandech Evelyne sírja két hónappal ezelőtt!
Ma már azonban egészen más a helyzet! A friss videó és fotók alapján az látszik, hogy a 2021-ben elhunyt énekesnő barátai, ismerősei valóban összefogtak azért, hogy Evelyne méltó körülmények között nyugodhasson. Annak ellenére, hogy sajnos nemrég csalók is megjelentek, akik pénzt reméltek a gyászolóktól, vagy akár ismeretlenektől. Több hozzászóló is döbbenten számolt be arról, hogy egyes emberek megkeresték őket az énekesnő sírja miatt. Egészen konkrétan pénzt vártak tőlük a végső nyughely rendbehozatalára, még a számlaszámukat is megadták, hogy hová várják az utalást. Ilyen kommentek árasztották el a TikTokot:
„Engem üzenetben keresett meg egy lány, hogy hova utalhatok.”
„Engem is megkeresett egy hölgy, hogy elkezdődött a gyűjtés. Hihetetlen.”
„Hihetetlen, hogy még egy ilyen esetre is ráreppentek a csalók! Hova lett a kegyelet?”
„A csalókat semmi nem érdekli, csak hogy pénzhez jussanak, pont azért csalók.”
„Az ember azt hinné, hogy van egy határ, de úgy tűnik, hogy nincs.”
A csalók viszont - úgy tűnik - nem értek célt. Evelyne sírja elkészült a Farkasréti temetőben.
Egy kereszt díszíti, bár a hozzászólók szerint a gondozása kicsit macerás lesz, mivel a sír nem fedett.
A Megasztár első, 2003-as szériájának negyedik helyezettje 2021-ben hunyt el, hosszan tartó, súlyos, daganatos betegség következtében. Ismerősei szerint nagyon bízott abban, hogy fiatal szervezete legyőzi a gyilkos kórt. Sajnos nem így történt.
Kandech Evelyne halálhírét az akkori Megasztár szereplők közül Torres Dani osztotta meg a közösségi oldalán, ahol sorra érkeztek a részvétnyilvánítások.
„A halál a legkegyetlenebb tükör. Beleordítja az arcunkba, mennyire fontos az, hogy élünk, és tehetünk. Bármit. Kandech Evelyne hazatért. Mi itt maradtunk. De az Öreg összeköt minket örökre” - írta oldalán az énekes.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.