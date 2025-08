,,Atyaég!” Nem hiszed el hol volt Tücsi

Aryee Claudia Dedei, azaz a Tücsi néven közismertté vált anyuka a közösségi médiában jelentkezett be. Az anyuka rendszeresen posztol élete egy-egy momentumáról oldalaira, most is férjével, Sofival és gyermekükkel Narával töltötte idejét.

Tücsi családjával szórakozott

Fotó: Nagy Zoltán

,,Atyaég! Elképzelni nem tudtam, hogy ez lehet jó, de baromira élveztük ezt az estét!

- tette közzé fényképeit videóit Tücsi.

A sztáranyuka családjával ,,silent diszkóban" járt és láthatóan bár csenden, de jól érezték magukat. A silent diszkó egy rendkívül ismertté vált szórakozás, ami nevében is rejlő csendes diszkós mulatság. Itt az emberek egy vezeték nélküli fejhallgatón keresztül hallgatják a zenét, nem pedig hangszórókból, így megvalósítva a néma diszkó lehetőségét, így az esetleges szomszédokat sem zavarja a vad és féktelen bulizás.

Követői közül többen is elmondták, hogy ismerik a silent diszkót és páran arról számoltak be, hogy volt szerencséjük kipróbálni.

Igen, voltam és imádtam

- írta egyikük, míg más azt mondta, hogy mindig is szerette volna kipróbálni.

Tücsi és Sofron István még a rendezvény után is táncra perdültek az utcán.