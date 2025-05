Időjárás: Brutális vihar érte el az országot, Németh Lajos riasztó dolgot mondott

A mindig energikus meteorológus, Németh Lajos volt a Mokka május 5-i adásának vendége. A szakértőt a Duna-parton sétálva kapcsolták a TV2 stúdiójából, a téma pedig nem volt más, mint az időjárás: pontosabban az a szupercella, ami körülbelül 10 fokos lehűlést, sőt, az ország egyes részein jégesőt is hozott a hosszú hétvége zárásaként.

Németh Lajos aggasztó időjárás előrejelzést adott (Fotó: Mediaworks Archív)

A hirtelen jött időjárásváltozás természetesen mindenkit megvisel valamennyire, ezért a Mokka stábja is azt a kérdést tette fel Németh Lajosnak, hogy vajon meddig marad hazánk térségében a csapadékos, barátságtalan, kifejezetten őszies időjárás.

Időjárás Budapesten sem lesz kegyes Németh Lajos szerint

Az időjós nem igazán köntörfalazott, kifejezetten aggasztó dolgot mondott az időjárással kapcsolatban.

„Az elmúlt négy napban mindent megéltünk! Pénteken és szombaton volt kánikula, júliusi hőség, nyár volt. Tényleg rövidnadrágos idő volt, az emberek boldogan sétáltak, fagyit nyaltak. Vasárnap történt valami a légkörben, ami nem volt váratlan, hiszen már az előrejelzésekben is benne volt, hogy szombattól, vasárnaptól egy hidegfront hatására kedvezőek lesznek a feltételek heves záporok, zivatarok kialakulására. Vasárnap kora délután egy nem akármilyen légköri képződmény, egy hatalmas szupercella érte el az ország nyugati részét. Jégeső, szélvihar, felhőszakadás, rövid idő alatt félhavi mennyiségű csapadék is lehullott. A keleti országrészben jóval csendesebb, nyugodtabb volt az idő. Évszakváltás történt, hétfőn például az ország északi felén az ilyenkor szokásosnál, tehát a május elejinél jóval hűvösebb lesz az időjárás” - kezdte kabátjában sétálva Németh Lajos, aki szerint a következő napokban is jó, ha az ilyenkor megszokottnál több rajtunk a textil.

„A hűvös levegőnek bőven van utánpótlása. Picikét szelídült a front, de azért az sem kutya, hogy a harminc fok körüli hőmérséklet után tizenöt fokot sem mérünk. Sopron környékén, Komáron térségében alig lesz tíz fok. Aztán valamivel csendesebb és nyugodtabb idő lesz szerdán, de csütörtökön újabb front érkezik, újabb csapadékkal, de nagyon gyorsan hozzáteszem azt, hogy májust írunk és mint tudjuk a májusi eső aranyat ér”