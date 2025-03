Kiderült a teljes igazság Horváth Csenge szerelmi életéről, ezt nem gondoltad volna

Horváth Csenge és az olasz szívtipró, Michele Morrone neve szinte egybeforrt a HELL Energy nagyszabású kampánya óta, ami nem véletlen, hiszen Fésűs Nelly 22 éves lánya és a 365 nap sármos bikája igencsak közel kerültek egymáshoz egy reklámfilm erejéig.

Horváth Csenge őszintén vallott a férfiakról (Fotó: Borsonline)

Ahogy ez lenni szokott, be is indult a pletykacunami: a neten már arról suttogtak az élénk fantáziájúak, hogy a forgatás után is együtt látták Csengét és Michelét a budapesti éjszakában. Az is sokaknak szemet szúrt, hogy Horváth Csenge igencsak hasonlít a talján bika volt kedvesére, Moara Sorióra, azaz a fiatal lány abszolút Morrone zsánere.

Horváth Csenge kitálalt az olasz csődörről

Horváth Csenge végül a Borsnak adott exkluzív interjújában öntött tiszta vizet a pohárba: elmondta, kizárólag munkakapcsolat alakult ki közte és a Budapesten forgató színész között, jóllehet, a telefonszámcsere nem maradt el.

No, de akkor mégis mi a helyzet Fésűs Nelly lányának magánéletével? Nos, Csenge egyértelműen nem tartozik azok közé a nők közé, akik fűnek, fának elmesélik a pasi ügyeiket. A Bors viszont megtudta: a fiatal modell jelenleg a szinglik táborát erősíti, és bizony egyáltalán nem olyan könnyű közel kerülni hozzá!

"Rájöttem, hogy nekem külsőleg nem igazán van típusom, inkább a belső az, ami megszépíti az embert, de nyilván ahhoz meg kell ismerni valakit, hogy rájöjj, milyen az ő személyisége. Én viszont nem nagyon szoktam nézegetni. Nem volt még olyan, hogy ez a fiú tetszik, akkor én őt meghallgatom, a másikat meg nem. Olyan volt, hogy valaki véletlen volt jó helyen, jó időben, és akkor épp olyan kedvemben voltam, hogy meghallgattam, és aztán vagy lett belőle valami, vagy nem. Abszolút a szerencsén múlik" - figyelmeztette Csenge a Bors férfi nézőit, akiknek azért fel kell kötniük a gatyájukat, ha meg akarnak vele ismerkedni.

Horváth Csenge: ne én hordjam a nadrágot!

De mégis milyen férfi az, aki el tudja bűvölni Csengét? Fésűs Nelly lánya ezt is elárulta a Bors kamerái előtt!

"Ha meg tud nevettetni, az nagyon jó pont. Nagyon szeretek beszélgetni különböző témákról, mert akár hiszik, akár nem, van négy használható agysejtem, amik még úgy egészen jól elvannak a fejemben, és szeretem, ha az illetőnek vannak elképzelései, véleménye az élet bizonyos dolgairól. Nekem a családcentrikusság is nagyon fontos. Az is, hogy tisztelettel bánjon a nőkkel, de mégis érezzem benne azt a maszkulin energiát, ami mellett az én feminitásom ki tud teljesedni. Ne én hordjam a nadrágot, mert hordom én eleget a hétköznapokban, és otthon marhára nem szeretném"