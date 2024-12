Berki Krisztián büszke könnyeket ejtene: csodálatos dolgot ért el Berki Natika

Berki Krisztián halála még mindig hihetetlennek tűnik, holott a néhai celeb már két éve nincs közöttünk. A tragédia napja talán sokakban még mindig frissen él, hiszen egy májusi reggelen jött a lesújtó hír: akkor csak annyit lehetett tudni, hogy Berkire holtan találtak a lakásában, ráadásul nem más bukkant rá, mint kislánya, Berki Natasa Zselyke. Már ez óriási trauma lehetett az akkor 9 éves Natinak, aki igazi hősként viselkedett, hiszen ahogy tudta, hogy baj van, azonnal segítséget kért. Mégis szörnyen nehéz lehetett feldolgozni számára a történteket, hiszen édesapjával nagyon szoros kötelék volt köztük, imádták egymást, és annak ellenére is rengetegszer találkoztak, hogy Berki Krisztián és Hódi Pamela nagyon rossz viszonyt ápolt. Két évvel a szerencsétlenség után sem változott ez, ugyanis Nati rendszeresen kijár apukája sírjához, rajzol neki, sőt még üzeneteket is ír. Berki tehát már ezért is iszonyú büszke lehetne gyermekére...

Berki Krisztián büszke lenne a lányára (Fotó: Végh István)

Hódi Pamela Hajdú Péter műsorában mondta el, hogy a tragédia bár megviselte Natit, felnőttként kezelte a helyzetet. Berki lánya ugyanis remekül teljesít az iskolában, nagyon jó testvér és kiválóan kézilabdázik. Apropó, kézilabda. A 11 éves lány komoly elismerésben részesült, ugyanis a csapata a legjobb játékosa lett az évben. Mivel Krisztián is nagy sportember volt, biztosan elképesztően büszke lenne rá... Ahogy Pamela is, aki a díjat az Instagram-oldalán mutatta meg.

– Szoktunk beszélgetni apáról, tehát nincsen besöpörve a szőnyeg alá, nem akarjuk elfelejteni apát. Neki rengeteg emléke van róla. Szokta mondani, hogy anya, itt olyan illat van, mint amikor apával odamentem, meg amikor apa ezt vette nekem… Neki nagyon-nagyon sok emléke van Krisztiánról és ezeket ő bátran ki is mondja, és ezzel is erősíti szerintem magában ezeket az emlékeket, és ez szerintem egy tök jó dolog – fogalmazott Hajdú interjújában Pamela még korábban.