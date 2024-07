Kis Grófo és Gyémi: Édesapánk halála óta jobban összetartunk

A Kozák családban hatalmas az összetartozás érzése. Szeretetben és harmóniában teltek a testvérek, azaz Kis Grófo és Gyémi gyermekévei.

Amikor még együtt volt a család: Kis Grófo, Grófo és Gyémi – Fotó: archív / hot! magazin

– Büszkén mondhatom, hogy remek nevelésben részesültünk, igazi testvéri szeretetre tanítottak bennünket, és ez nemcsak közöttünk, de a gyerekeink között is megvan. Nagyon szeretik egymást, nap mint nap tartják a kapcsolatot a gyerekek, és persze mi is – kezdte Kis Grófo a hot! magazinnak.

– Volt gyerekszobánk – vette át a szót Gyémi. – Azonban éreztük a három év korkülönbséget, mivel Kis Grófo mindig az idősebbek között érezte jól magát, én pedig inkább csintalanabb voltam, de a szeretet belénk lett nevelve, hiszen az utolsó holminkat is odaadnánk a másiknak, és inkább nem eszünk, csak a testvérünk lakjon jól.

Kis Grófo a legnagyobb fájdalmat élte meg

Közel négy éve vesztették el a családfőt, és ezt azóta is nehezen dolgozzák fel. Jó családként azonban viszálykodás helyett inkább összezártak, és igyekeztek közösen elfogadni az elfogadhatatlant.

– Amikor elveszítettük édesapánkat, lelki támogatás szempontjából még nagyobb szükségünk volt egymásra, mint addig bármikor. Mi akkor megfogadtuk, hogy bár ezelőtt sem volt hiány szeretetből és összetartásból, de mivel nagy Grófo már nincs, ezért nekünk kell összekovácsolni a családot, ezt pedig azóta is tartjuk.

Mindig szervezünk programokat, időt szakítunk egymásra; legyen az mozi, ebéd vagy egy hétköznapi találkozó, szeretnénk egyben látni a famíliánkat. Apa nélkül maradni a világ legszörnyűbb érzése.

Amikor megtörtént, nagyon hamar fel kellett nőnünk a családfő szerepéhez és a gyerekek neveléséhez – árulta el Gyémi.

„A gyerekeink jövőjét nézzük, és nekik jobb lenne, ha gyakrabban találkoznánk”

Kis Grófo tavaly elköltözött a szülővárosából Budapest vonzáskörzetébe, és úgy tűnik, hogy hamarosan a testvére és az édesanyja is követi.

– Jelenleg a főváros közelében élek, a testvérem pedig még Szolnokon, de már tervben van, hogy ő is felköltözik Budapest környékére, hogy közelebb legyen a családunk. Ő nehezebben hagyja el Szolnokot, hiszen sok emlék fűzi oda, de már ő is elhatározta magát. Nem titok, hogy szeretnénk, ha édesanyánk is velünk lenne, ezért tervben van, hogy ő is felköltözik majd a későbbiekben – mondta Grófo.