Balogh Edina különleges fotóval üzente meg: élete legjobb döntését hozta másfél évvel ezelőtt

Már több mint másfél év telt el azóta, hogy a Farm VIP forgatások során Balogh Edina szépségkirálynőnk, és Szabó Simon színészünk megismerkedett és közeli kapcsolatba került egymással. Tavaly januárban pedig szinte bombaként robbant a hír, hogy hivatalosan is felvállalták a szerelmüket. A nehéz körülmények és kritikák között született szerelem azonban annyira erősnek bizonyult, hogy azóta már senki sem vonná kétségbe, hogy a pár tagjai mennyire elkötelezettek egymás irányába.

Ekkor még senki nem gondolta volna, hogy a színfalak mögött egy szerelem kezd kibontakozni /Fotó: TV2

Annyi mindenen ment együtt keresztül a páros az elmúlt másfél évben, ami másoknak talán egy életre is sok lenne, azonban ennek köszönhetően egy elszakíthatatlan kötelék jött létre a szerelmesek között. Erről Balogh Edina is így gondolkozik, legújabb Instagramra feltöltött közös fotójukkal is ezt támasztja alá:

Nekem ez… a szerelem!

- írta legújabb romantikus képükhöz a színésznő, amelyen egy hajón láthatóak Simonnal egy randevú során. A fényképet itt tudjátok megtekinteni: