A 40 millió egy jó részének már a fenekére is vert: Gudics Máté elárulta, mire költötte a nyereményét

A Megasztár 2024-es évadának győztese minden korábbinál nagyobb nyereménnyel gazdagodott: 40 millió forint fődíj és Los Angeles-i dalfelvétel volt a jutalom. A tehetségkutatót ezúttal Gudics Máté nyerte, s most elárulta, mi lett a mesés pénznyeremény sorsa. A kétgyermekes családapa két lábbal a földön maradt a hatalmas siker ellenére.

Gudics Máté rajt-cél győzelmet aratott a Megasztárban, mostanra a nyereményét is megkapta, sőt, egy részét el is költötte (Fotó: Instagram)

Gudics Máté elárulta, mire költi a Megasztár nyereményét

Az énekes a Borsnak nyilatkozva elmondta:

„A műsor óta természetesen megérkezett az utalás, és egy jó részének már a fenekére is vertem. Semmi extra kiadásra nem kell gondolni. Először is, kinulláztuk életünk hiteleit, kiegyenlítettünk minden tartozást, ami nagyon felszabadító érzés!” – kezdte lapunknak az énekes.

Én nem Ford Mustangra vágytam, hanem hangszerekre! Két gitárt vásároltam: egy elektromost és egy nejlonhúros elektro-akusztikust

– fogalmazott nevetve. „Ez egyfajta befektetés a zenei karrierembe… Sokan azt hihetik, hogy most aztán irgalmatlanul beindult a zenei pályám, de azért ez így nem igaz. A felkérésem valóban sok, koncertezem ezerrel, de sok meló és befektetés kell ahhoz, hogy tartósan is a pályán maradjak és fejlődjek. Ezért a következő évekre gondolva tartalékoltam is az összegből” – tette hozzá a családapa, aki azt vallja, a tárgyi ajándékoknál sokkal fontosabbak az élmények.

„A családdal év elején már elutaztunk a Kanári-szigetekre, és tervezünk még nyaralásokat. Hatalmas ajándékokkal nem halmoztam el a lányaimat, ugyanis én sem arra emlékszem gyerekkoromból, hogy mi volt a legdrágább játékom, hanem az élményekre, például a közös pecázásokra apukámmal. Ezért inkább a közös programokba szeretnék invesztálni” – tette hozzá Gudics Máté, akinek első saját dala, a Mellékhatás most vasárnap debütál A Nagy Duett című műsor extra produkciójaként.

Gudics Máté testvéreivel zenél

A már most slágergyanús szerzeménnyel kapcsolatban az énekes a közösségi oldalán elárulta:

„Jól láttátok, a testvéreim szerepelnek a hamarosan megjelenő klipemben. Ennek nagyon örülök, ugyanis mi gyermekkorunkban együtt kezdtünk el muzsikálni. Édesapánk vendéglátós zenész volt, és ő vitt el először engem (talán hét-nyolc éves lehettem) egy bárba, vagy esküvőre, már nem is emlékszem. És ott döntöttem el én is, hogy muzsikálással fogok foglalkozni. A tesóim irgalmatlan jó zenészek, és nagyon büszke vagyok rájuk. Ők ikrek, a hangszerek különböztetik meg őket. Marcell dobol, Martin pedig basszusgitáron játszik.”