Életveszélyes, extrém új munkája van Gesztesi Károly fiának

Gesztesi Dávid igazán különleges életutat járt be, melyben a kreativitás, a tradíció tisztelete és a kalandvágy találkozik egymással. Gesztesi Károly 2020-ban hirtelen bekövetkezett halála után két fia, Máté és Dávid az örökségüket egy fodrászszalon megnyitására fordították, így tisztelegve édesapjuk emléke előtt.

Gesztesi Károly halála után gyerekei a saját lábukra álltak, Dávid most hegymászó lett (Fotó: Mediaworks archív)

A két testvér meg akarta őrizni a színművész szellemi örökségét, aki minden barátját szívesen látta otthonában és mélyen törődött a környezetében élőkkel.

Gesztesi Dávid és testvére, Máté fodrász stúdiót nyitott

A két fiú ennek szellemében mindig arra törekszik, hogy adjanak valamit a hozzájuk betérő vendégeknek, legyen az akár egy új frizura, egy csésze kávé, néhány kedves szó, sőt még sakkozni is van lehetőségük.

Dávid és Máté jó viszonyt ápolt apjukkal, ezért nem is volt kérdés, hogy olyan vállalkozást indítanak, amelyre a néhai színész is büszke lenne. Így nyitotta meg kapuit a Gesztesi Hair Studio.

„Remek édesapa volt, és attól függetlenül, hogy rengeteget játszott, nagyon sok időt töltött velünk.”

– nyilatkozta Dávid korábban.

Gesztesi Dávidnak az élete azonban nem csupán a tradíciók megtartásáról és a hajápolásról szól. Az elegáns fodrászszalon mellett egy másik szenvedély is egyre inkább helyet kap az életében: a hegymászás. A kezdeti hobbi mára már igazi hivatássá vált, és a világ legmagasabb hegyeit hódítja meg. Közösségi oldalain nyomon követhetjük útjait az ausztriai Großglocknertől, Szöulon át egészen a görögországi Olümposz-hegy csúcsaiig. Legutóbbi kalandja nem kisebb vállalás, mint Európa legmagasabb pontja, a több mint 4000 méter magas Mont Blanc teteje, majd az olaszországi Ortler-hegység 3905 méter magas csúcsa.

Gesztesi Károly fia megmászta Európa legmagasabb csúcsát

A fiatal fiú nem riad vissza sem a térdig érő hótól, sem a meredek lejtőktől, még a rossz időjárási viszonyok se tudják elrettenteni a csúcstól!

Vajon a hegyekben keresi a nyugalmat a mindennapi pörgés után? Egy biztos: Gesztesi Dávid élete nem unalmas!

Az ő története arról szól, hogy hogyan lehet az örökséget tisztelettel megőrizni, miközben saját álmainkat is követjük. A fodrászat és a hegymászás tökéletes egyensúlya mutatja, hogy a múlt tisztelete és a jövőbe vetett hit kéz a kézben járhat. Dávid példája inspiráló lehet mindannyiunk számára, hogy merjünk nagyot álmodni, és kövessük a saját utunkat, miközben emlékezünk azokra, akik előttünk jártak.