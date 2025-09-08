„Túl érzékeny vagyok” - drámai vallomást tett Gelencsér Timi

Gelencsér Timi igen aktív a közösségi oldalán. A korábbi szépségkirálynő rendszerint vidámabb posztokkal jelentkezik ott, most azonban komolyabb hangvételre váltott.

Komolyabb hangvételű poszttal jelentkezett Gelencsér Timi Fotó: Szabolcs László

Gelencsér Timi az Instagram-oldalán egy friss fotósorozattal jelentkezett. Bejegyzésében az olvasás világnapja alkalmából osztotta meg gondolatait. A posztjában a következőket írta:

Az olvasás világnapján nem pont egy ilyen képet terveztem posztolni, de ez a valóság. Sajnos túl érzékeny vagyok az igazságtalan és embertelen dolgokra. A döntés című könyv megsiratott, sokmindent megtanított és nyomatékosította, hogy mindig legyek hálás azért, amim van. Azt mondja, bármilyen élethelyzetben is legyünk, vagy akármin mentünk/megyünk keresztül, a DÖNTÉS, ahogyan a történtekhez állunk, a mi kezünkben van. Dr. Edith Eva Eger magyar-zsidó származású, Amerikában élő pszichológus, aki túlélte Auschwitzot, ebben a memoárban elmeséli mi minden történt vele és családjával. Ezt pszichológusként is elemzi, illetve kiemelten foglalkozik az önmagunk köré épített falakkal, a szabadsággal és a megbocsátással. Nem egy boldog könyv…. Őszintén sokkoló, hogy ~80 évvel ezelőtt ez a borzalom megtörténhetett… ( Nem a sötét középkorban… 80 éve…) És ha ő ebből fel tudott állni, akkor bárki, bármiből. Nagyon ajánlom mindenkinek, igazán elgondolkodtató könyv

- írja Gelencsér Timi, aki több fotót is megosztott kedvenc könyvéről.