Curtis volt felesége újra boldog, mesebeli helyről posztolt új párjával

Curtis exneje, Meszimerisz Kriszti és új párja a napokban közös nyaralásról osztott meg képeket, amelyeken kisfiuk, Doncsi is szerepelt. A család Törökország egyik legnépszerűbb üdülővárosába, Antalyába utazott, ahol ellátogattak a mesebeli hangulatot idéző The Land of Legends élményközpontba. A hatalmas komplexum magában foglal egy óriási vidámparkot, vízi csúszdákat és medencéket, egy luxusszállodát, bevásárlóutcát, valamint számos programot – esti show-kat és koncerteket – is kínál élményként.

Curtis volt felesége úgy tűnik, boldog a párja oldalán (Fotó: Bors)

Curtis exe Törökországban pihent a családdal

A családi fotóhoz nem írtak hosszú üzenetet, mindössze két szót: „Szavak nélkül”. Ezzel egyértelművé tették azonban, hogy kettejük és a kisfiú között teljes az összhang, mindenki jól érzi magát az új családi felállásban.

Curtis is korábban már elmondta, hogy kifejezetten jó viszonya volt felesége párjával. A rapper nyíltan vállalta, hogy semmi kifogása nincs az új kapcsolat ellen, sőt, kifejezetten örül annak, hogy fia olyan férfi mellett nőhet fel, aki tisztelettel és szeretettel fordul felé.

Doncsi édesanyjának is van párja, ismerem is őt, és elmondhatom, hogy amíg olyan párja van, mint most, nekem ezzel nem is lesz problémám. Látom, hogy viszonyul Doncsihoz, nagyon kedvelik egymást

– nyilatkozta korábban a Borsnak Curtis.

Nagy a boldogság

Az sem titok, hogy Kriszti rendkívül boldog az új kapcsolatában. Több alkalommal is megosztotta, mennyire hálás azért, hogy párja nemcsak őt, hanem kisfiát is szívből elfogadja, és közös programjaik során teljes értékű családként működnek. A mostani nyaralás is ennek bizonyítéka volt: a török mesebirodalomként emlegetett szórakoztató-központ tökéletes hátteret adott a meghitt családi pillanatokhoz.

Meszimerisz Kriszti kisfia focista babérokra tör (Fotó: Instagram)

Apja nyomdokaiban

Úgy tűnik, Doncsi is hamar megszokta a helyzetet, és magabiztosan mozog ebben az új mozaikcsaládban. A kisfiú egyébként sportos álmokat dédelget: az Újpest utánpótláscsapatában futballozik, és édesapjához hasonlóan elhivatottan készül céljai elérésére.

A nyilvánosság számára gyakran tűnik bonyolultnak az új családi helyzetek elfogadása, ám Curtis és volt felesége példája azt mutatja, hogy a békés együttműködés lehetséges. A rapper jó kapcsolatot ápol exneje párjával, Kriszti pedig nyíltan vállalja boldogságát, miközben Doncsi mindkét oldalról szeretetet és támogatást kap. A törökországi családi nyaralás ezzel szavak nélkül is bizonyította: az új családi formáció jól működik, és mindenki megtalálta benne a helyét.