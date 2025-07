Curtis volt felesége megmutatta új párját: „Hálás vagyok ezért az emberért, aki mellettem van”

Meszimerisz Krisztina, Curtis volt felesége, egy igazán személyes és érzelmes poszttal jelentkezett Instagram-oldalán. A bejegyzéshez egy romantikus fotót is mellékelt új párjával. A sorokból egyértelműen kiolvasható: Kriszti boldogabb, mint valaha, aminek persze jelentős része van kisfiának, Doncsinak is, akit mindennél jobban szeret.

Curtis volt felesége, Meszimerisz Kriszti érzelmes posztot közölt a követői legnagyobb örömére (Fotó: Instagram)

Krisztike Curtis után újra szerelmes

„Hálás vagyok, mert a lehető legcsodálatosabb kisfiút kaptam a jó Istentől, illetve azzal alapozom a jövőmet, akit elképzeltem magamnak. Az élet néha kiszámíthatatlan fordulatokat hoz, de minden nehézség után jöhet valami szép és új. Szeretném megköszönni annak az embernek, aki a mindennapjaink része lett. Nem mindig úgy alakul az élet, ahogy tervezzük… De néha mégis szebbé válik, mint ahogy valaha képzeltük. Hálás vagyok ezért az emberért, aki mellettem van – aki nemcsak engem szeret, hanem a gyermekemet is tiszta szívvel öleli magához, ahogy én is az övéit. Köszönjük, hogy vagy nekünk” – írta Instagramon Kriszti.

Krisztike új párja mellett újra boldog

Meszimerisz Krisztina néhány héttel ezelőtt már megerősítette Borsnak adott interjújában: újra rátalált a szerelem, ami úgy tűnik azóta is lángol köztük. Mint akkor elmondta, „Nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot. Mintha mindig is együtt lettünk volna”. A kapcsolatuk az elmondása szerint teljesen természetes módon bontakozott ki és először tapasztalja meg azt a fajta összhangot és törődést, amit mindig is keresett:„A párom a sajátjaként kezeli a gyerekem, ahogy én is az övét. Ez ritka és különleges érzés” – nyilatkozta korábban a lapunknak.

A kritikusok hidegen Curtis barátnőjeként ismertünk meg, ma már egymaga is népszerű

Bár egyesek kritikus megjegyzésekkel illették, amiért korábban idősebb, tehetősebb férfiak társaságában látták, ő ezeket a pletykákat nevetve söpörte le: „Nevetek ezen, hogy tényleg nincs jobb dolguk, mint vadidegenekről irkálni, teóriákat gyártani. Hál’ Istennek olyan jó most az életem, hogy senki sem tudja elrontani– válaszolta a Borsnak.