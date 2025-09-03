Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Csipa az apaságról vallott: „Kor alapján lehetnék a nagypapája is!"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 14:30
A Hooligans énekese 53 évesen lett édesapa, azonban ezt egy percig sem bánja, hiszen még mindig kirobbanó formában van. Csipa gyerekéről és a Hooligans harmincéves jubileumáról is mesélt a hot! magazinnak.
Vad rockerként Ördög Tibor Csipa már harminc éve járja a színpadokat a zenekarával. A Hooligans sikerei mellett persze az egyéni teljesítménye sem utolsó. Azonban másfél éve élete legszebb időszakát éli, ugyanis megszületett Ördög Tibor fia.

Jövő Valentin-napon durrant majd nagyot a Hooligans koncerten, amikor 30 éves jubileumukat ünneplik majd az arénában

„Úgy érzem, amióta gyerekem van, benőtt a fejem lágya. Nem olyan régen, de sikerült lenyugodnom. Négy-öt éve akkor mentem és oda, amikor akartam, semmi kötelezettségem nem volt. Az örök kölyök ugyanúgy bennem maradt, de már másfél éves a kisfiam, Ördög Palkó” - kezdte az énekes, aki hozzátette:

Ő rátette a bélyegét arra, hogy sokkal normálisabban kell élnem az életem.  Szereti a zenét, állandóan bólogat, és tekeri rá a csípőjét! Balatonlellén koncerteztünk, az anyukája pedig kihozta a hangbeállásra, de csak pár percig bírta, szóval a rocker­­ke­dés­sel még várunk nála pár évet!

– mesélte mosolyogva Csipa a hot! magazinnak.

Csipa gyereke megváltoztatta az énekest

Csipa Hooliganses társaival is ünnepel (Fotó: ARCHÍV / HOT! MAGAZIN)

Rengeteget köszönhet a boksznak a frontember, ezt pedig igyekszik meghálálni. Mindent megtesz, tekintetet nélkül a korára. Az átalakulást pedig nemcsak ő, de a környezete is látja.

„Életem legjobb formájában vagyok! Sosem éreztem magam ilyen jól. A rengeteg teendő sem akadály: az edzé­sek­nek és a kondinak köszönhetően mindent elbírok” - újságolta büszkén az 53 éves rocker.

Viszem a családot a vállamon, amennyi időt tudok, Palkóval töltök, mellette koncerteket adok. A zenekar is összevissza dicsér, hogy milyen jól nézek ki.  Gyerkőc mellett nem is tehetem meg, hogy ellustuljak: Életkor alapján lehetnék a nagypapája is, de nem engedhetem meg fizikailag és szellemileg sem, hogy tunya legyek.

- vallott önkritikusan Csipa, aki mellette pedig készül a Hooligans harmincéves jubileumi koncertjére is: „Jövőre, február 14-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában. Őrület, hogy huszonhat-huszonhét évesek voltunk, amikor alakult a zenekar, most pedig már idősebb a banda, mint mi voltunk, amikor elkezdtük!” – zárta gondolatait.

Gigaslágerek

Nincs könnyű dolga a zenésznek és a bandájának, ugyanis 30 év életművét kell belesűríteni néhány órába a nagykoncerten. Többek között olyan slágerekkel büszkélkedhetnek, mint a Félember, a Királylány, a Küzdj az álmodért és a Paradicsom.

 

További izgalmas sztártörténetekért keresd a legújabb hot! magazint

 

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

