Tóth Katica táncosnő és WhisperTon neve szinte egybeforrt a Dancing with the Stars ötödik évada alatt, ahol mindketten lenyűgöző teljesítményt nyújtottak. Nem is csoda, hogy megnyerték a legutóbbi szériát, a rajongók odáig voltak értük. Nem sokkal később óriásit robbant a hír, amikor bejelentették, hogy közös, országos turnéra indulnak. A meghirdetett időpontok pillanatok alatt megteltek, a páros ki sem látott a sok munkából. Nem csoda, hogy keveset hallottunk a magánéletükről, most azonban megtört a jég.

Tóth Katica a Dancing with the Stars-ban lenyűgző teljesítményt nyújtott WhisperTonnal, meg is nyerték az évadot (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Katica párja végre előkerült

A táncosnő és WhisperTon érthető okokból egy kicsit eltűnt a világ szeme elől, WhisperTon például másfél hónapra Thaiföldre szökött, de Katica is kevesebbet hallatott magáról. Elképesztő évet tudhat a háta mögött, a műsor után még kiemelkedő kulturális tevékenységéért is kitüntették.

Most viszont fordult a kocka, Tóth Katica Instagram-oldala egyenesen felrobbant, amikor legfrissebb posztjában megmutatta új szerelmét. A sármos úriemberrel mindketten napszemüvegben és fekete bőrkabátban pózolnak a képen, akivel most először mutatkoznak együtt. Kerestük Katicát, hogy megtudjuk, mióta alkotnak egy párt és ki a titokzatos férfi, akinek kilétét nem fedte fel, cikkünk megjelenéséig nem értük el. A fotó alá csak annyit írt kommentben: „Ő az” és egy szívecskés emojit is mellérakott. A jelek szerint tehát Katica megtalálta a szelemet, akivel fantasztikus összhangban vannak és nagyon összeillenek. A követők elolvadtak a bejelentéstől, nem győznek gratulálni neki.

„Borsó meg a héja”

- írja az egyik hozzászóló. „Meg vagyok hatódva! Már nagyon vártam, hogy egy ilyen gyönyörű Nő mikor találja meg a Boldogságot! Nagyon megérdemli! Imádlak Katica, nagyon megszerettelek”- kommentálta egy lelkes rajongó. „Gyönyörű pár. Sok boldogságot kívánunk” - írja egy harmadik kommentlő, de természetesen rengetegen örülnek vele együtt, amelynek kifejezésként szívecskés és ölelős emojik sokaságával árasztották el Katica fotóját.