S.O.S! Életmentő műtét előtt Vastag Tamás volt párja – Vérre van szükség, most kell segíteni!

Vastag Tamás nem gyakran oszt meg magánéletéből komolyabb részleteket, de most megtörte a csendet – és mindannyiunkhoz fordult. Volt párja, akivel ma is jó barátságot ápol, válságos helyzetbe került.

Vastag Tamás párjaként ismerte meg egy ország Tücsit, a képernyőn pedig Vastag Csaba társaként bizonyította tánctudását (Fotó: Mediaworks Archív)

Vastag Tamás megkongatta a vészharangot

Vastag Tamás Facebook-oldalán szokatlan komolysággal szólt barátaihoz, követőihez. „Sziasztok, most egy komolyabb témával jelentkezem...” – így kezdte bejegyzését és már a kezdés is sejteti: nagy a baj. A népszerű énekes szívszorító posztban számolt be arról, hogy felnőttkora első nagy szerelme, Mármarosi Tünde – akit sokan „Tücsi”-ként ismernek – sürgős, életmentő műtét előtt áll.

Tücsi – ahogy Vastag Tomi fogalmaz –, egy fantasztikus ember, két csodás gyermek édesanyja és ahogy sokan megismerhették és kedvelték, egykor Vastag Csaba táncpárja volt egy ismert műsorban. Most azonban segítségre szorul – mégpedig gyorsan és hatékonyan.

A beavatkozás időpontja augusztus 14., a véradásokra pedig augusztus 9-ig van lehetőség. A sztár arra kéri követőit, barátait, ismerőseit – és minden jószándékú embert –, hogy aki csak tud, adjon vért! A véradás kvóta szerint történik, így bármilyen vércsoport segíthet.

A kedvezményezett neve: Matkovics Mármarosi Tünde

TAJ-száma: 090231120

A véradók kérik, jelezzék, mikor és hol adtak vért, hogy azt a kórházba augusztus 9-ig le lehessen jelenteni.

Mármarosi Tünde betegsége a nyilvánosság előtt nem ismert (Fotó: Mediaworks Archív)

Minden segítség jól jön

Vastag Tamás így fogalmazott figyelemfelhívó posztjában: „kérlek, hogy segítsünk neki, hogy semmi akadálya ne legyen a sikeres műtétnek.”

A poszt és a videó alatt százával érkeznek a támogató üzenetek, de most tettekre van szükség, nem csak szavakra. Ahogy Tomi is írta:

Most van rá lehetőségünk, hogy ne csak szavakban mondjuk szeretlek… Tettekben mérik az embert! Én pedig hiszek bennetek!

Az énekes azzal zárta felhívását, hogy aki nem tud vért adni, az legalább imádkozzon Tücsike egészségéért – minden apró segítség számít!

Most rajtunk a sor. Segítsünk, hogy Tücsi újra egészségesen, a gyermekeivel lehessen!