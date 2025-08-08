Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Feketébe borult az ország – Jászai Mari-díjas színészt vesztettünk el: "Felejthetetlen alakításai velünk maradnak!"

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 10:34
elhunytszínész
Megrázó hír érkezett. Elhunyt Varga Zoltán. Nyugodjék békében!

Ismét gyászhír érkezett: 64 éves korában elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari díjas színész. A színművész hosszú betegséget követően hétfőn, 2025. augusztus 4-én távozott közülünk, halálhírét azonban csak most hozta nyilvánosságra a Miskolci Nemzeti Színház.

Varga Zoltán hosszú betegség után hunyt el
Varga Zoltán hosszú betegség után hunyt el Fotó: unsplash.com

Így búcsúznak Varga Zoltántól

A színház a következő sorokkal búcsúzott kollégájuktól: "Mély megrendüléssel értesültünk Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, társulatunk egykori tagjának haláláról, aki hosszú betegség után a napokban hunyt el. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Sok erőt és kitartást kívánunk családjának és barátainak ebben az elmondhatatlanul nehéz időszakban. Nyugodj békében, Zoli!"

Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson. Tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte 1982és –1986 között, majd a magyar színjátszás olyan meghatározó társulatainak volt tagja, mint a budapesti Katona József Színház, a Művész Színház, a Centrál Színház, a Budapesti Kamaraszínház, a tatabányai Jászai Mari Színház, vagy épp a Miskolci Nemzeti Színház.

Munkásságát számos alkalommal elismerték: Színikritikusok díja, Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díja, Jászai Mari-díj, Vastaps-díj, Hekuba-díj, PUKK-díj, Brighella-díj mutatta kiválóságát. A színpad mellett rendezőként és képzőművészként is maradandót alkotott.

"Nagyon szerettem a játékát, sajnáltam, hogy elment Miskolcról. Most meg a döbbenet..."

"Nagyon sajnálom, kiváló művész volt, nyugodjék békében!"

"Felejthetetlen alakításai velünk maradnak!"

"Jó kolléga, színész volt!" – búcsúznak tőle pályatársai és közönsége a közösségi médiában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
