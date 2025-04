Tuvic Aleksandra először és utoljára szólalt meg a terhességéről: erről beszélt a Borsnak

Tuvic Aleksandra, a Kőgazdag fiatalok szereplője néhány nappal ezelőtt egy Instagram-sztoriban tudatta követőivel: gyermeket vár. Pocakos fotója bizony nagy meglepetést okozott, hiszen korábban semmit nem árult el a családalapítással kapcsolatos terveiről. Ezúttal azonban gyorsan rövidre is zárta a dolgot és elmondta, sokkal többet nem is kíván megosztani, a nyilvánosság elől is visszavonul egy időre. A Borssal azonban még kivételt tett.

Tuvic Aleksandra mostantól csak a családjára akar koncentrálni (Fotó: Origo / Mediaworks Archív)

Tuvic Aleksandra: „Szeretnénk megtartani mindezt magunknak”

Tuvic Aleksandra Nagy Ő című műsorban való szereplése és a közösségi médiában mutatott aktivitása alapján meglepő fordulat, hogy most elérte nyitottságának határait. Sokak érdeklődését felkeltette a napokban közzétett sztorija és bejelentése, gyermeket vár.

Jogosnak is tűnik a kíváncsiság, hiszen a dekoratív lány életében semmi jel nem mutatott arra, hogy rátalált élete szerelmére. Nincs egy éve, hogy így nyilatkozott:

„A Nagy Ő még várat magára, mert jelenleg egyedülállóként élem a hétköznapjaimat” – most pedig úgy tűnik, landolni készül az a bizonyos gólya az ajtaja előtt.

De hogy ki Tuvic Aleksandra párja, vagyis a boldog apa, arról úgy tűnik, egy darabig még találgathatunk. Bár a szemfüles követők kiszúrták, hogy a celeb korábbi párja is megosztotta a történetében a romantikus fotót, így nem kizárt az sem, hogy a páros, akik a Párharcban is együtt szerepeltek, kibékült és most közös gyermekét várja. Vélhetően a babáról sem fogunk sokkal többet tudni:

Nem akarom, hogy a gyermekem a médiában szerepeljen, addig ameddig esetleg ő úgy nem dönt.

– írta meg lapunknak Kőgazdag Szandi és bizony ez már nem áprilisi tréfa. Azt azért elárulta, megfontolt lépésekkel halad életében és az örömhír több elhatározásra is juttatta őt.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk, de úgy döntöttünk, hogy egyelőre szeretnénk megtartani mindezt magunknak és a családunknak, barátainknak.

Sokak számára most vált világossá, hogy idén miért nem posztolt Tuvic Aleksandra Instagram oldalán (Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks Archív)

Visszavonul a nyilvánosság elől

Úgy tűnik, a korábbinál jóval szigorúbb határokat húz a kismama és családi életébe nem avatja be a kíváncsi szemeket. Hogy az előttünk álló napokban, hónapokban mit fogunk megtudni Tuvic Aleksandra terhességéről, mikor fog hírt adni magáról és a piciről, azt még nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy most jó híreket kaptunk, hiszen szerencsére egészséges a magzat és anyukája is.

A lényeg, hogy minden rendben velünk, nagyon várjuk a kisbabánkat.

– zárta lapunknak Szandi.