Tápai Szabina esküvőre készül?

Tápai Andrea mindenkit meglepett bejelentésével, miszerint igent mondott a leánykérésre. A nagy örömhír mellett elmesélte azt is, hogyan ismerte meg élete szerelmét, Imit, akivel bevallása szerint nagyon komolyan gondolják az életük egybekötését. Ezt az is bizonyítja, hogy keresztény értékrend szerint építik a kapcsolatukat, vagyis házasságig nem engednek semmit a kéznek, de még talán a szemnek is alig. Most kiderült, az egykori kézilabdázó nagyon örül, hogy húga is férjhez megy, sőt ő már évekkel ezelőtt meglátta, hogy az újdonsült jegyesek mennyire összeillenek:

Tápai Andrea testvére, Szabina készülhet az esküvőre. (Fotó: Szabolcs László)

– Tesóm nagyon boldog volt,, nagyon örült nekünk.

Miután megismertem Imit, akit már ő is ismert, mondta Szabina, hogy ő már évekkel ezelőtt mondta, hogy mennyire össze illenénk. Nagyon támogatta az egész kapcsolatot, sőt azt is, hogy én is férjhez megyek, mert nyilván a családomban ez mindig egy nagyon-nagyon várt pillanat volt

– kezdte Tápai Szabina húga a Borsnak, aki elmondta, hálás, hogy közeli és jó kapcsolatot ápolhat családjával: nővére és anyukája a legfőbb bizalmasai.

Tápai Andrea legfőbb bizalmasa az anyukája és a nővére. (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Tápai Andrea mindent megoszthat testvérével

A testvéri szeretet csodás, főleg akkor, ha az idő előrehaladtával csak egyre inkább megerősödik a testvérek egymással való kapcsolata. Ez elmondható Andi és Szabina kapcsolatáról, ugyanis mindent megosztanak egymással. Andi elárulta, nagyon fontos számára a nővére:

Anyuval gyerekkorom óta nagyon szoros a kapcsolatom, vele mindig mindent meg tudtam beszélni.

Az utóbbi időben elég sokat beszéltem róla, de Szabinával is nagyon szoros lett a kapcsolatunk, ami miatt nagyon hálás vagyok. Tényleg egy olyan ember számomra, akivel bármit megoszthatok.

Jó testvérek vagyunk és ez is az Istennek a csodája

– mondta Andi, aki elárult nekünk egy titkot az esküvőjével kapcsolatban.

Még Szabina sem tud róla, de azt szeretném, hogy ő legyen a tanú, amikor egybekelünk Imivel

– mondta Tápai Andrea, aki több részletet nem osztott meg az esküvőről egyelőre, azonban elmondta, azóta fordult ekkorát az élete, amióta megtért.

Tápai Andrea azt vallja, hitének köszönheti a szerelmet - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A hite hozta a szerelmet

A Szingli vagy svindli szépsége elmondta, abban a gyülekezetben ismerte meg élete szerelmét, ahova korábbi, műsorból szerzett párja vitte el először. Azóta elmondása szerint megtért és szoros kapcsolatban van a hittel, ugyanis sok mindent köszönhet neki:

– Jézus Krisztusnak szoktam mindig kiönteni a lelkem.

Mindenben az ő segítségét és az iránymutatását kérem először.

– Úgy hiszem, ezért is történik ez a rengeteg csodás dolog az életemben – mondta az egykori kézilabdázó húga, aki most szombaton Rómában ünnepli újdonsült vőlegényével az eljegyzést.