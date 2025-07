Peter Srámek nem vágyik luxusra: a Vág partján töltötte a legjobb nyarait

Miközben mások a tengerparton sütkéreznek, Peter Srámek folyamatosan dolgozik: új lemez, koncertek, dalírás – sőt, még egy klip is a láthatáron van.

„Hiába nemrég jelent meg az új lemezem, már készülnek az új dalok, klipmegjelenést is tervezek, és a koncertnaptáram is elég jól áll. Decemberig be vagyok táblázva” – vallotta be a Sztár Limonádé magazinnak nyilatkozva.

Peter Srámek egész nyárra betáblázta magát, de azért időt kell szakítani a pihenésre is (Fotó: Facebook)

Pörög a munka Peter Srámeknél, de néha pihenni is kell

Bár imádja a színpadi létet, azért Srámek is vágyik néha egy kis kikapcsolódásra – de nem feltétlenül a Maldív-szigetek egy luxusszállodájában...

„Ha van egy kis időm, szeretek víz közelében lenni: Balatonon, vagy barátoknál, ahol van medence. Az egyébként nálam is van, csak most épp nem tudom használni, mert építkezés zajlik, bővítjük az otthonomat. Persze a munkálatokat nem én végzem, de sokszor jelen kell lennem, intézkedni, felügyelni” – fogalmazott a Sztárban Sztár All Stars győztese, majd hozzátette: a legnagyobb örömet számára egy baráti vagy családi grillezés és a közös főzés jelenti, egy jó kis pancsolással megspékelve.

A tizenkét órás út maga volt a szenvedés

„Ha mégis nyaralásra kerül sor, akkor nem feltétlenül az ötcsillagos hotel számít, ott egyedül mit kezdjek?” – teszi fel a kérdést Srámek, akinek azért vannak ötletei arra, hogy melyik országban töltene el néhány napot. Ha egyszer végre időt tudna szakítani egy komolyabb nyaralásra, a családjával utazna el, például Egyiptomba, ahol már többször is járt.

„Nem mondom, hogy nem vágyok külföldre, csak most az időm nem engedi: de talán addig jó, amíg nem engedi! Ciprus például bakancslistás hely, de Kína és Japán is vonz, és egyszer szeretnék eljutni Ausztráliába is, bár a hosszú utazástól előre rettegek. Amerikában is jártam, Floridában, ami csodálatos élmény volt, de a tizenkét órás út maga volt a szenvedés” – idézte fel a szlovák származású énekes.

A legszebb nyári emlékei: Tátra, Aqua City és a Vág partja

Énekesi karrierjének hála tehát már most eljutott a világ számos pontjára, de ugyanilyen kedves emlékként tartja számon a gyermekkori nyarakat a Vág folyó partján.